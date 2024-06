【「アオアシ ジュニア版」34巻】6月18日 発売価格:715円

小学館は、マンガ「アオアシ ジュニア版」の34巻を6月18日に発売する。価格は715円。

本作はアニメ化もされた“Jユース”サッカーマンガのジュニア版。内容はビッグコミックス(B6版)と同じだが、異なるデザインの新装カバーとなり、セリフのすべてにふりがなが付けられている。

またジュニア版ならではの特典として、“読めばサッカーがうまくなる”カラー記事8ページを収録。元サッカー日本代表の中村憲剛さんが先生として登場し、ジュニア向けに「アオアシ」の見所とサッカーがうまくなるための考え方と技術を解説している。

34巻ではユース年代世界最高峰の大会「アルカス・カップ」の初戦、バルセロナユース戦を控えるなか、アシトが“バルサの逸材”との邂逅を果たすことになる。

なお同日には、「アオアシ ジュニア版」の35巻も発売される。

【「アオアシ ジュニア版」34巻あらすじ】

ユース年代世界最高峰の大会「アルカス・カップ」に出場するべく、カタールに降り立ったアシト達。

初戦はvs.バルセロナユース!

決戦を前に、「バルサの逸材」と偶然の邂逅を果たしたアシトだが!?

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.