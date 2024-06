【「アオアシ ジュニア版」35巻】6月18日 発売価格:715円

小学館は、マンガ「アオアシ ジュニア版」の35巻を6月18日に発売する。価格は715円。

本作は累計2,000万部を突破している“Jユース”サッカーマンガのジュニア版。新装カバーで、セリフのすべてにふりがなが付けられている。

内容はビッグコミックス(B6版)と同じだが、ジュニア版には“読めばサッカーがうまくなる”カラー記事8ページが収録されている。元サッカー日本代表の中村憲剛さんが、ジュニア向けにサッカーがうまくなるための考え方と技術を解説している。

最新刊となる35巻では、ついにバルセロナユースとの試合がスタート。エスペリオンは相手チームのお家芸であるポゼッションサッカーでの真っ向勝負を選択する。

なお、同日には「アオアシ ジュニア版」の34巻も発売される。

【「アオアシ ジュニア版」35巻あらすじ】

ついに決戦の火ぶたが切られたvs.バルセロナユース。

バルサのお家芸であるポゼッションサッカーに対して、

エスペリオンは同じポゼッションサッカーで真っ向からぶつかることを選択し!?

