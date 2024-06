【「トニカクカワイイ」28巻】6月18日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「トニカクカワイイ」の28巻を6月18日に発売する。価格は594円。

本作は畑健二郎氏が「週刊少年サンデー」で連載しているラブコメ作品。TVアニメ化されており、単行本の累計発行部数は550万部を突破している。

28巻はヒロイン・司の秘密を紐解く内容となっているほか、輝夜たちの日常を描いた描き下ろしエピソードも15ページ分掲載されている。

またアニメイトやゲーマーズなどでは、数量限定で店舗購入特典も配布されている。

【「トニカクカワイイ」28巻あらすじ】

とにかく愛されて550万部!

短く散った命にも

命の価値はありましたか?

不老不死。それは人類の夢。

だが、司はそれを捨てたいという。

永遠のような歩みの中で

何を思い、何を感じてきたのか。

司の秘密が紐解かれる第28巻。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.