【「ハヤテのごとく! 完全版」14巻】6月18日 発売価格:1,980円

小学館は、マンガ「ハヤテのごとく! 完全版」の14巻を6月18日に発売する。価格は1,980円。

本作は累計2,100万部を突破している畑健二郎氏のラブコメ作品「ハヤテのごとく!」の完全版。各巻2枚ずつの描き下ろし特典カード付きで、全巻分集めると「ハヤテのごとく!」版大富豪が遊べる仕様となっている。

14巻は描き下ろしのおまけマンガも16ページ分収録されており、「キスしないと出られない部屋」の登場が予告されている。

また、ゲーマーズで単行本を購入すると先着で数量限定特典を入手できる。

なおYouTubeチャンネル「週刊少年サンデーTV」では、原作生誕20周年を記念して、TVアニメ「ハヤテのごとく!」シリーズの全話期間限定公開が実施されている。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.