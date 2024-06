【「ラストカルテ -法獣医学者 当麻健匠の記憶-」10巻】6月18日 発売価格:594円

小学館は、マンガ「ラストカルテ -法獣医学者 当麻健匠の記憶-」の10巻を6月18日に発売する。価格は594円。

本作は浅山わかび氏が手掛ける法獣医学ミステリー。類い稀なる記憶能力の持ち主・当麻健匠が法獣医学に興味を抱き、獣医の家族をもつ茨戸爽介と絆を深めていく。

10巻はシリーズの最終巻となり、クマゴロシノシカ編を完全収録。既刊も続々重版されている。

【「ラストカルテ -法獣医学者 当麻健匠の記憶-」10巻あらすじ】

法獣医学者・当麻健匠の記憶の中で、

動物達の最期(ラスト)は次世代への記録(カルテ)として、

過去と未来を繋ぎ、続いていく。

今巻で描かれるのは、

シカ、クマ、ヒト――

そこに確かに存在した、魂の“重さ”――

迫真の法獣医学ミステリー、堂々完結。

