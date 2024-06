【ライブレポート】BOYNEXTDOOR『2024 Weverse Con Festival』で圧巻のステージを披露！パク・ジニョンとのコラボステージも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「多くの方が熱い熱気を送ってくださり、フェスティバル特有のハッピーでポジティブな雰囲気を楽しみました」(BOYNEXTDOOR)

BOYNEXTDOORが、6月15日に韓国・仁川インスパイアエンターテインメントリゾートで開かれた『2024 Weverse Con Festival』に参加。2023年に続き2度目の『Weverse Con』のステージに立った彼らは、野外と室内の両方のステージで圧巻のステージを披露した。

各会場に合わせて編曲した曲でセットリストが組まれ、室内公演ではトリビュートアーティストであるパク・ジニョンとのサプライズコラボレーションも行い、観客に様々な見どころを提供した。

BOYNEXTDOORはまず、ディスカバリーパークで行われた野外公演でバンドの演奏に合わせてステージを披露。最初の曲としてデビュー曲「One and Only」を歌い、公演のスタートを軽快に切り、「So let’s go see the stars」など4曲のステージを披露した。

緑の芝生を埋め尽くした観客は、音楽に合わせて肩を揺らし、BOYNEXTDOORの名前を連呼し、昼間のフェスティバルをゆったりと楽しんだ。

また、野外公演を終えたあと、メンバーはMCのジェジェとトークタイムを持ち、観客と交流した。

インスパイアアリーナで行われた室内公演では、BOYNEXTDOORの確かな実力が際立った。

パワフルな掛け声で公演の幕を開けたメンバーは「Earth, Wind & Fire」「So let’s go see the stars」「OUR」「Serenade」と次々と披露。バンド編曲で自由な雰囲気を生かした野外公演とは異なり、まとまりのあるパフォーマンスで“信じて見れるBOYNEXTDOOR”らしいエネルギーを噴出した。

パク・ジニョンとの合同ステージも多くの見どころを残した。白いスーツを着たメンバーはパク・ジニョンと一緒にステージに上がり、彼のヒット曲「君だけだよ」を披露した。洗練された原曲にエキサイティングなパフォーマンス、メンバーのユーモラスな表情が加わり、1本のミュージカルのようなステージが完成した。

さらに、彼らはトリビュートステージに上がった他のアーティストたちと一緒に「私を離さないで」を熱唱し、特別なステージを美しく締めくくった。

BOYNEXTDOORは「観客の皆さんに僕たちのステージをお見せすることができて光栄です。多くの方が熱い熱気を送ってくださり、フェスティバル特有のハッピーでポジティブな雰囲気を楽しみました。BOYNEXTDOORを初めて観る方に僕たちの顔を覚えてもらえるような覚悟でステージに挑みました。楽しんでいただけたと思います」と語った。

BOYNEXTDOORは、7月19日にマカオギャラクシーアリーナで開催される『2024 TMEA 5th Tencent Music Entertainment Awards』に参加、8月18日には『SUMMER SONIC 2024』に出演する。

(P)&(C) KOZ Entertainment.

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp