MILLENNIUM PARADE、世界9都市を巡る初のツアー『WHO AND HOW TOUR 2024』が開催決定

■日本公演は、12月19・20日に東京・ガーデンシアターで開催!

常田大希率いるMILLENNIUM PARADEが、11月から世界9都市を巡る初のツアー『WHO AND HOW TOUR 2024』を開催する。

MILLENNIUM PARADEのライブは実に3年ぶりとなり、ツアーは、メキシコシティ公演を皮切りにロサンゼルス、ニューヨーク、トロント、ベルリン、パリ、ロンドン、ユトレヒト、そして東京での公演を予定。国内公演は12月19・20日に東京・ガーデンシアターで行われる。

MILLENNIUM PARADEは、海外大手レーベルとの契約を果たしグローバルマーケットに本格進出することを発表。5月には「GOLDENWEEK」をリリースし、MVとともに大きな話題を呼んでいるなでの世界ツアーの発表となり、さらなる注目が集まる。

なお、国内2公演のチケットは、オフィシャル先行受付が開始となった。その他、ツアー詳細はオフィシャルサイトで。

ライブ情報

MILLENNIUM PARADE 「WHO AND HOW TOUR 2024」

11/02(土)Lunario del Auditorio Nacional, Mexico City, Mexico

11/04(月)The Fonda Theater, Los Angeles, CA

11/07(木)Irving Plaza, New York, NY

11/09(土)Danforth Music Hall, Toronto, Canada

11/14(木)Festsaal Kreuzberg, Berlin, Germany

11/16(土)Le Trianon, Paris, France

11/18(月)HERE at Outernet, London, UK

11/20(水)TivoliVredenburg Ronda,Utrecht

12/19(木)Garden Theater, Tokyo

12/20(金)Garden Theater, Tokyo

MILLENNIUM PARADE OFFICIAL SITE

https://millenniumparade.com/