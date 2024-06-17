¥Þ¥ê¥Ï24Ç¯¿·ºî¥Ô¥¢¥¹¡õ¥ê¥ó¥°¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ëµ±¤¯¡ÈÂ¿ÌÌ¥«¥Ã¥È¡É¤Î¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥Ö¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥º¤òÇÛ¤·¤Æ
¥Þ¥ê¥Ï(MARIHA)¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖLight Dreams¡×¤«¤é¡¢¿·ºî¤Î¥Ô¥¢¥¹¤È¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯7·î6Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¥Þ¥ê¥Ï É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¤Ê¤É¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
Â¿ÌÌ¥«¥Ã¥È¤ÎÅ·Á³ÀÐ¤¬µ±¤¯¥Ô¥¢¥¹¡õ¥ê¥ó¥°
Â¿ÌÌÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò»Ü¤·¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÅ·Á³ÀÐ¤¬µ±¤¯¥Þ¥ê¥Ï¤Î¡ÖLight Dreams¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤³¤Ë¡¢¿·ºî¤Î¥Ô¥¢¥¹¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥ê¥ó¥°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥ë¥Á¥ë¥¯¥©¡¼¥Ä¡¢¥·¥È¥ê¥ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¿§ºÌË¤«¤ÊÅ·Á³ÀÐ¡£¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Å·Á³ÀÐ¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¸¸ÁÛÅª¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¡¢¼ª¸µ¤ä¼ê¸µ¤Ë¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¥Þ¥ê¥Ï¡ÖLight Dreams¡×¥Ô¥¢¥¹¡õ¥ê¥ó¥°
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯7·î6Æü(ÅÚ)
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥Þ¥ê¥Ï É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºÅ¹¡¢°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢¥Þ¥ê¥Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
¥¢¥¤¥Æ¥à¡§
¡¦¥Ô¥¢¥¹ 154,000±ß
¡¦¥ê¥ó¥° 148,500±ß
¢¨¥Þ¥ê¥Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢7·î10Æü(¿å)È¯Çä¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Þ¥ê¥Ï
TEL¡§03-6459-2572
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥Þ¥ê¥Ï24Ç¯¿·ºî¥Ô¥¢¥¹¡õ¥ê¥ó¥°¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ëµ±¤¯¡ÈÂ¿ÌÌ¥«¥Ã¥È¡É¤Î¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤ä¥Ö¥ë¡¼¥È¥Ñ¡¼¥º¤òÇÛ¤·¤Æ