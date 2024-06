ロペなど5ブランド「オードリー・ヘプバーン」コレクション、映画『ローマの休日』着想Tシャツほか

ロペ(ROPÉ)などジュングループ5ブランドから、女優オードリー・ヘプバーンにフォーカスしたコレクションが登場。2024年6月28日(金)より全国の各ブランド店舗にて発売される。

女優オードリー・ヘプバーンにフォーカス

1953年に映画『ローマの休日』で主演を務めるなど、20世紀の映画界を牽引したオードリー・ヘプバーン。今回登場するのは、そんなオードリー・ヘプバーンの出演した映画やその名場面から着想を得たコレクションだ。ロペ(ROPÉ)、アダム エ ロペ(ADAM ET ROPÉ)、サロン アダム エ ロペ(SALON adam et ropé)、ロペピクニック(ROPÉ PICNIC)、ビス(ViS)の全5ブランドから展開される。

〈ロペ〉映画『ローマの休日』プリントTシャツやトート

ロペは、映画『ローマの休日』にフォーカス。映画の原題や名シーンなどをプリントしたTシャツとトートバッグに加えて、ロペの代表的なアイテムとなっているシルクスカーフを販売する。

〈アダム エ ロペ ファム〉映画『麗しのサブリナ』ブラックビスチェなど

アダム エ ロペ ファムは、映画『麗しのサブリナ』から着想を得たコレクションを展開。作品の世界をイメージしたブラックのビスチェやパンツ、ワンピースがラインナップするほか、写真をプリントしたシャツなどが登場する。

〈サロン アダム エ ロペ〉映画『ティファニーで朝食を』ブラックドレスなど

サロン アダム エ ロペは、映画『ティファニーで朝食を』をテーマにしたコレクションを提案。自分らしく生き生きと振る舞う主人公のホリー・ゴライトリーを思わせるブラックのベロアドレスやベロアアームカバーをはじめ、ノーカラーのチュニックシャツ、写真をプリントしたTシャツやトートバッグを用意する。

映画『ティファニーで朝食を』ノースリーブTシャツやストローハットも

そのほか、同じく映画『ティファニーで朝食を』から着想を得たロペ ピクニックのノースリーブTシャツやストローハット、ビスのワンピースやガラスパールネックレスなどが展開される。

【詳細】

ジュングループ「オードリー・ヘプバーン コレクション バイ ジュン」

発売日:2024年6月28日(金)

取扱店舗:全国の各ブランド店舗、公式オンラインストア

アイテム例:

■ロペ

・「プリントフレンチスリーブTシャツ」12,100円

・「プリントハーフスリーブTシャツ」13,200円

・「プリントトートバッグ」8,800円

・「フォトプリントシルクスカーフ」13,200円

■アダム エ ロペ ファム

・「ビスチェ」7,920円

・「ブラックパンツ」17,930円

・「ワンピース」22,000円

・「フォトプリントシャツ」17,930円

■アダム エ ロペ オム

・「フォトプリントシャツ」22,000円

・「フォトプリントTシャツ」7,700円

■サロン アダム エ ロペ

・「ベロアドレス」25,300円

・「ベロアアームカバー」5,500円

・「ノーカラーチュニックシャツ」25,300円

・「フォトプリントTシャツ」9,900円

・「フォトプリントトートバッグ」9,900円

■ロペ ピクニック

・「フォトプリントノースリーブTシャツ」5,489円

・「ストローハット」4,389円

■ビス

・「チュールワンピース」12,980円

・「ガラスパールネックレス」4,389円



※6月20日(木)より、公式オンラインストアにて予約受注を開始。



【問い合わせ先】

ジュンカスタマーセンター

TEL:0120-298-133

※日曜日を除く、10:00〜19:00



AUDREY HEPBURN TRADEMARKS™ AND HEPBURN™, LOGO IMAGE COPYRIGHT ©AND LIKENESS PROPERTY OF SEAN HEPBURN FERRER AND LUCA DOTTI - ALL RIGHT RESERVED

©2024Paramount. ALL RIGHT RESERVED.

