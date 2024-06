BABYMETALがオーストリア・ニッケルスドルフにて開催の『Nova Rock Festival』に出演し、6月16日公演のBLUE STAGEに立った。

参考:BABYMETAL、新体制での素晴らしい進化 MOMOMETALの“聖誕”を祝した『LEGEND - MM』2日間

SNSには、Bring Me The Horizonのオリヴァー・サイクスとの記念写真を公開している。 BABYMETALとBring Me The Horizonは、コラボ楽曲「KINGSLAYER ft. BABYMETAL」をはじめ、Bring Me The Horizonがキュレートするフェス『NEX_FEST 2023』でも共演するなどして、盟友と呼ばれている。

この投稿にコメント欄には「オリィ最高の笑顔」「4人ともかわいい」「豪華すぎる!」と言ったファンの声が寄せられている。

さらに、BLUE STAGEでBABYMETALの前のアクトを務めていたBiohazardのエヴァン・サインフェルドとの写真も投稿。キツネサインを決めるエヴァンの腰にはBABYMETALの扇子が刺さっている。

BABYMETALは現在ヨーロッパで開催されるロックフェスを巡っており、6月15日にイギリス・ドニントンパークで行われた『Download Festival』に出演するも、悪天候のためライブを中断することを余儀なくされた。

(文=リアルサウンド編集部)