ハローキティのお誕生日11月1日(金)から、 ハローキティ50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-」が東京国立博物館 表慶館で開幕。数量限定のトートバッグ付きチケットは7月1日(月)より、チケットぴあにて発売開始される。昨日発表された『2024年サンリオキャラクター大賞』では5位にランクインしたハローキティも誕生して50年。「キティとわたし」の50年をテーマに、ハローキティだけが持つユニークさをひもとく新しい展覧会『Hello Kitty展 -わたしが変わるとキティも変わる-』が開催される。ハローキティは誕生から半世紀を迎え、今日では130を超える国と地域でグッズを展開。ハローキティは出会った世界中のお友だちに「ハロー」と声をかけ、「みんななかよく」のメッセージを伝えるために、一人一人との関係を大切に活動してききた。

本展では、さまざまなテーマの展示コーナーが登場し史上最大量のグッズの展示も予定。子どもの頃に持っていた懐かしいグッズも見つけられるかも!そのほか、個性あふれるアーティストとのコラボ作品、オリジナル映像コンテンツ、フォトスポットなど、ハローキティファンは見逃せない見どころが盛りだくさん!お得な前売券は7月1日(月)正午より、チケットぴあにて発売開始。さらに数量限定で、本展限定キービジュアルの紙袋から顔を出すハローキティのデザインがかわいい、オリジナルトートバッグ付きチケットの発売も決定した。この機会にぜひ、Hello Kitty展をチェックしてみて。(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123