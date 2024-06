『星の王子さま』の名シーンをモチーフにしたオリジナルグッズが、6月26日(水)から書店ポップアップショップにて、期間限定で販売される。さっそく詳細をチェックしよう!『星の王子さま』は、フランスの作家で、飛行家でもあったサン=テグジュペリの代表作で、1943年にニューヨークで最初に出版された。その後、翻訳された言語・方言の数は500を超え、発行部数は2億冊を超えたロングベストセラーだ。「肝心なことは心で見ないと見えないんだ」という、大切なメッセージが書かれた本書は、多くの人に愛され、世代を超えて読み継がれている。

そんな『星の王子さま』の作者であるサン=テグジュペリの誕生日(6月29日)を記念して、書店ポップアップショップ「星の王子さま Goods Collection in BOOKSTORES」が開催! 紀伊國屋書店新宿本店、STORY STORY YOKOHAMA、MARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店の3店舗からスタートする。本イベントでは、まめ巾着、マルシェバッグ、ミニタオル、コンパクトミラー、缶バッジ、マグカップ、ミニグラス、A4クリアファイル、万年筆といった、ここでしか買えない限定商品が多数ラインナップ。また、3連アクリルキーホルダー、めがねケース、ディナースプーン、ディナーフォーク、ステンレスタンブラー、ウォールキャンバス、ステッカーセットといった先行商品も充実している。そのほか、お買い上げ特典として『星の王子さま』オリジナルグッズを1会計1000円(税込)以上購入の方に、『ポストカード』が1枚プレゼントされる。『星の王子さま』の世界をいつでも身近に感じられるオリジナルグッズを、どうぞお見逃しなく!Le Petit Prince(R) 星の王子さま(R) All TM properties of POMASE 2024