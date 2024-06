「ProoFace」搭載！システム ディ「Smart Hello 顔認証オプション」

システム ディは、全国のスポーツクラブ、スクール、健康増進施設向けに会員管理システム『Hello』シリーズを提供中です。

システム ディ「Smart Hello 顔認証オプション」

1985年の発売以来、全国の対象施設1,500ヶ所以上に導入、活用をしています。

『Smart Hello』の入室認証のオプション機能として、『顔認証システムオプション』(※1)の提供を2024年6月より開始します。

(※1)システム ディ『Smart Hello 顔認証オプション』製品ページ

https://www.systemd.co.jp/smart_hello_face

『顔認証システムオプション』はCotofurが提供する顔認証AI技術「ProoFace」の技術を用いています。

また、Photosynthが提供するスマートロックを活用したクラウド型の「Akerun入退室管理システム」と連携しており、本オプション機能を利用することで、『Smart Hello』が管理する会員情報を元に施設の解錠を行うため、より確実な入退室管理を行うことができます。

鍵の紛失や持ち忘れ、不正防止等の効果があり、会員様の利便性とセキュリティレベルの向上が見込まれます。

近年、無人運営施設や24時間運営スポーツ施設の増加により、施設の防犯対策や入退室管理、運営の効率化への需要が高まっています。

『顔認証システムオプション』は2024年7月16日(火)〜2024年7月18日(木)の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「SPORTEC2024」(※2)のブースにて、展示されます。

