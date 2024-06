科学の力でおかし作りも！TRESH「オンライン料理実験サマースクール」

TRESHは、小学生を対象とした『おいしい自由研究で科学を楽しもう!オンライン料理実験サマースクール』を夏休み期間の2024年7月6日〜2024年8月24日の土日祝日にZoomにて開催します。

TRESH『おいしい自由研究で科学を楽しもう!オンライン料理実験サマースクール』

TRESHは、小学生を対象とした『おいしい自由研究で科学を楽しもう!オンライン料理実験サマースクール』を夏休み期間の2024年7月6日〜2024年8月24日の土日祝日にZoomにて開催。

公式サイト:https://tresh.co.jp/

■『おいしい自由研究で科学を楽しもう!オンライン料理実験サマースクール』について

テックックは小学生を中心に家族全員で楽しめる料理“実験”教室です。

2024年の夏休み期間は「オンラインサマースクール」と題して、お子様にとって興味をもちやすいおかしコースのレッスン全6種を集中的に開催します。

料理は一番身近な実験。

科学を活用すると簡単においしく料理を作ることができます。

レッスンは科学者講師のサポートのもと、お子様に料理実験を通して「予想→実験→まとめ」という科学実験の基本ステップに触れてもらう事で、おいしく楽しみながら論理的思考力や自分で工夫する力を育みます。

<体験レッスン>

料理実験が初めてのお子様も楽しめるよう、科学の力で魅力的なおかしを作ることができる「体験レッスン」が用意されています。

勝手に上下に分かれちゃう!2層のオレンジゼリーを作ろう!

内容 : 酸性(小6理科)の力で生クリームのタンパク質を

変性・凝固(高校化学)させる様子を観察します。

価格 : 1,490円(税込)

詳細・予約:

https://coubic.com/teccook/969932#pageContent

体験レッスン 2層ゼリー

<おかしコースレッスン>

レッスンは全部で6種類あり、全て1回完結となります。

どのレッスンから受講するか、また何種類受講するかは自由に選択可能です。

どのレッスンにも切り貼りして使えるテキストをお渡ししているので、夏休みの自由研究テーマにもぴったり!また、全種類のレッスンを受講希望の方にはお得な回数券が用意されています。

コース修了者には「テックック研究員」の認定証をプレゼント。

1回のレッスン参加料 :3,000円(税込)

おかしコース回数券(6回分):16,500円(税込)

(1) なんでプルプルなの?フルーツゼリーを作ってたしかめよう!

内容:高分子(高校化学)が水を固める科学を身近なゼリーを作って学びます。

詳細・予約:

https://coubic.com/teccook/2727210#pageContent

フルーツゼリー

(2) まるで魔法?!色が変わるブルーベリームースケーキを作ろう♪

内容:ブルーベリーのアントシアニンを使って、食品のpH(小6理科)をおいしく学べます。

詳細・予約:

https://coubic.com/teccook/615622#pageContent

ブルーベリームースケーキ

(3) 【ロート製薬様協賛 プレゼント付】氷点下の世界でセノビックアイスを作ろう!

内容:氷に塩を入れる事で温度を下げる事ができる凝固点降下(高校化学)の力を使って、すばやくアイスを作ります。

詳細・予約:

https://coubic.com/teccook/655358#pageContent

セノビックアイス

(4) しっとりなめらか!パンプキンモンブランを作ろう♪

内容:食物繊維(小6理科)をかぼちゃから取り出して、目で見て・手で触って・味わって観察します。

詳細・予約:

https://coubic.com/teccook/1758819#pageContent

パンプキンモンブラン

(5) 勝手に水が出る魔法?!キウイシロップを作ってヒミツを確かめよう!

内容:浸透圧(高校化学・高校生物)の力で、魔法のようにキウイから水が出る様子を観察します。

詳細・予約:

https://coubic.com/teccook/417249#pageContent

キウイシロップ

(6) なんで膨らむの?マシュマロつきのマフィンを作って確かめよう!

内容:重曹の熱分解(中2理科)をマフィンが膨らむ様子を観察しながら学べます。

詳細・予約:

https://coubic.com/teccook/664864#pageContent

マシュマロ付きマフィン

■講師プロフィール

なっちゃん研究員(山北 夏子)

1990年8月生まれ。

奈良女子大学・大学院の理学部化学科を卒業。

2015年にロート製薬に入社し、スキンケア製品の研究開発に携わる。

2020年5月にロート製薬の社内起業家支援プロジェクトに応募し、2021年1月にTRESH合同会社を設立し「食の科学で食卓を笑顔にする」をmissionに掲げ、子どもオンライン料理教室「テックック」のサービスを開始。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 科学の力でおかし作りも!TRESH「オンライン料理実験サマースクール」 appeared first on Dtimes.