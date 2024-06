北康利氏登壇！京都経営塾「特別公開セミナー」

京都経営塾は、2024年7月23日(火)に著名作家の北康利氏を迎えて特別公開セミナーを開催します。

京都経営塾「特別公開セミナー」

日時 : 2024年7月23日(火)18:00〜19:30(受付 17:30〜)

会場 : からすま京都ホテル<2階 双舞の間>

参加資格 : 経営者、企業役員、起業をお考えの方、大学生、

その他、稲盛和夫氏の経営哲学に興味関心がある方

定員 : 100名(先着順)

参加費 : 無料(要申込)

申込方法 : 特設サイトにある申込フォームより

申込期限 : 2024年7月16日(火)

※定員になり次第締切りを早めることもあります。

特設サイト:

https://kyoto-keiei.com/seminar240723

このセミナーを通じて、稲盛和夫氏の考え方・生き方を多くの経営者に発信し、共に学ぶ新規塾生を募集します。

■非公開の講師例会を特別公開セミナーへ(企画背景)

京都経営塾は、稲盛和夫氏が塾長として36年間続けた盛和塾・京都に在籍していた元塾生の有志により、2020年1月に120名で発足した組織です。

コロナ禍の影響もあり、新規の入塾募集を控えていましたが、2024年から新たな塾生を積極的に受け入れることにしました。

通常、京都経営塾で行う講師例会は塾生のみの参加に限定していますが、今回は特別公開セミナーとして広く一般の方にも参加できるようにしました。

稲盛氏から直接話を聞いて書籍を出版された著名な作家の北康利氏を講師に迎え、「稲盛和夫伝 利他の心を永久に」の執筆を通じて得た知見を共有し、塾生やセミナー参加者に貴重な学びの機会を提供します。

北氏が稲盛氏に接した際の話や、稲盛氏が日本の経営者や社会についてどのように考えられていたかを知ることは、塾生にとっても大変貴重なものです。

2024年度の第1回目の講師例会を特別公開し、一般の方々にも聴講の機会を提供することで、京都経営塾の活動を多くの経営者に知っていただき、京都経営塾に興味を持たれた方に入塾していただけることを期待しています。

【講師プロフィール】

北康利(きた やすとし) 昭和35年12月24日、愛知県名古屋市生まれ。

東京大学法学部を卒業後、富士銀行に入行。

資産証券化の専門家として富士証券投資戦略部長、みずほ証券財務開発部長等を歴任。

その後、本格的に作家活動に入る。

著書には『白洲次郎 占領を背負った男』(第14回山本七平賞受賞)、『ブラジャーで天下をとった男 ワコール創業者 塚本幸一』『思い邪なし 京セラ創業者稲盛和夫』の他、多数がある。

