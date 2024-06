カシオ計算機は、アナログ電波ソーラーウオッチ“OCEANUS(オシアナス)”のアンバサダーとして、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦氏を起用しました。

カシオ計算機「アナログ電波ソーラーウオッチ“OCEANUS”」

カシオ計算機は、アナログ電波ソーラーウオッチ“OCEANUS(オシアナス)”のアンバサダーとして、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦氏を起用。

谷中氏は、東京スカパラダイスオーケストラでバリトンサックスとボーカルを担当し、作詞も行っています。

谷中氏とOCEANUSの出会いは2008年にまで遡り、これまで様々なイベントへの参加や楽曲の提供、2014年には東京スカパラダイスオーケストラ・コラボレーションモデルを販売しました。

このようにOCEANUSの魅力と価値観に精通している谷中氏が、OCEANUSの20周年とブランド価値を高め、さらなる魅力を発信してくれることから、アンバサダーとして起用することとなりました。

なお、6月14日発売のOCEANUS 20周年記念モデル『OCW-S7000BV』のTVCMには谷中氏が出演し、東京スカパラダイスオーケストラがOCEANUSのために書き下ろしたCM曲「Ska Fandango!」と共に、20年の探求と挑戦の旅路を彩っています。

【谷中敦氏コメント】

OCEANUS、20周年おめでとうあります。

本当に長い付き合いになっていますが、大好きなOCEANUSが20周年を迎えられて本当に嬉しいことですし、20周年の大事な節目に関わらせていただいて、本当に喜びばかりです。

スカパラのメンバーもOCEANUSが大好きで、楽曲の制作にも熱がこもりました。

今回のTVCM出演は自分一人だけになりますが、随分前からずっと楽しみにしていました。

一人でも多くの方に観ていただけたら嬉しいです。

■谷中氏着用モデル「OCW-S7000BV」

快晴の空を映す紺碧の大海原をデザインモチーフに採用。

青から黒に変化するグラデーション蒸着と20面カットを施したサファイアガラスベゼルおよび青く着色した白蝶貝ダイアルで、スポーティかつエレガントに仕上げました。

https://www.casio.com/jp/watches/oceanus/product.OCW-S7000BV-2A/

OCW-S7000BV(1)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アンバサダーに東京スカパラダイスオーケストラ谷中敦氏起用!カシオ計算機「OCEANUS」 appeared first on Dtimes.