フィアナ社長が出演！TOKYO MX「Powered by TV 〜元気ジャパン〜」
ハリウッドザコシショウ×納言、TiiiMOらが出演するバラエティ番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』の2024年6月8日(土)配信の「社長ご飯」コーナーにフィアナ社長が出演しました。
TOKYO MX「Powered by TV 〜元気ジャパン〜」
放送日時 ： 毎月第2土曜日夜7時〜8時(TOKYO MX)
配信日時 ： 毎週土曜日夜8時
(YouTube・ビデオマーケット・カンテレドーガ・番組公式サイト)
番組出演者： ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO 他
番組HP ：https://powered-by-tv.com
企画 ： インバースホールディングス
制作著作 ： インバースホールディングス
ハリウッドザコシショウ×納言、TiiiMOらが出演するバラエティ番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』の2024年6月8日(土)配信の「社長ご飯」コーナーにフィアナ社長が出演。
フィアナ社長は前回、「元気ジャパン大使オーディション」のコーナーに出演。
ハッピー全開のキャラクターと衝撃のエピソードでスタジオを沸かせ話題になりました。
新たな動きがあったとのことで、番組が紺野ぶるまと共にフィアナ社長を取材。
公式YouTube、ビデオマーケット、カンテレドーガでも6月15日(土)夜8時〜見逃し配信を視聴できます。
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