フィアナ社長が出演！TOKYO MX「Powered by TV 〜元気ジャパン〜」

TOKYO MX「Powered by TV 〜元気ジャパン〜」

放送日時 : 毎月第2土曜日夜7時〜8時(TOKYO MX)

配信日時 : 毎週土曜日夜8時

(YouTube・ビデオマーケット・カンテレドーガ・番組公式サイト)

番組出演者: ハリウッドザコシショウ、薄幸、TiiiMO 他

番組HP :https://powered-by-tv.com

企画 : インバースホールディングス

制作著作 : インバースホールディングス

ハリウッドザコシショウ×納言、TiiiMOらが出演するバラエティ番組『Powered by TV 〜元気ジャパン〜』の2024年6月8日(土)配信の「社長ご飯」コーナーにフィアナ社長が出演。

フィアナ社長は前回、「元気ジャパン大使オーディション」のコーナーに出演。

ハッピー全開のキャラクターと衝撃のエピソードでスタジオを沸かせ話題になりました。

新たな動きがあったとのことで、番組が紺野ぶるまと共にフィアナ社長を取材。

公式YouTube、ビデオマーケット、カンテレドーガでも6月15日(土)夜8時〜見逃し配信を視聴できます。

