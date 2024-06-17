ルーマニアvsウクライナ スタメン発表
[6.17 EURO2024グループリーグ第1節](アリアンツ・アレーナ)
※22:00開始
<出場メンバー>
[ルーマニア]
先発
GK 1 フローリン・ニツァ
DF 2 A. Rațiu
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 11 N. Bancu
DF 15 A. Burcă
MF 6 マリウス マリン
MF 17 F. Coman
MF 18 ラズバン・マリン
MF 20 デニス・マン
MF 21 ニコラエ・スタンチウ
FW 19 デニス・ドラグシュ
控え
GK 12 ホラチウ・モルドバン
GK 16 Ș. Târnovanu
DF 4 A. Rus
DF 5 I. Nedelcearu
DF 22 V. Mogoș
DF 24 B. Racovițan
MF 8 A. Cicâldău
MF 10 ヤニス・ハジ
MF 13 バレンティン・ミハイラ
MF 14 D. Olaru
MF 23 D. Sorescu
MF 26 A. Șut
FW 7 デニス・アリベック
FW 9 ゲオルゲ・プシュカシュ
FW 25 D. Bîrligea
監督
Edward Marius Iordănescu
[ウクライナ]
先発
GK 23 アンドリー・ルニン
DF 2 Y. Konoplia
DF 13 イリア・ザバルニー
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 22 ミコラ マトヴィエンコ
MF 6 タラス ステパネンコ
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 14 H. Sudakov
MF 15 ビクトル・ツィハンコフ
MF 19 ミコラ シャパレンコ
FW 11 アルテム・ドフビク
控え
GK 1 H. Bushchan
GK 12 A. Trubin
DF 3 オレクサンドル・スヴァトク
DF 4 M. Talovierov
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
DF 21 V. Bondar
DF 24 オレクサンドル ティムチク
DF 26 ボグダン ミハイリチェンコ
MF 5 セルギー シドルチュク
MF 7 アンドリー・ヤルモレンコ
MF 8 ルスラン・マリノフスキー
MF 18 V. Brazhko
MF 20 オレクサンドル ズブコフ
FW 9 ロマン ヤレンチュク
FW 25 V. Vanat
監督
レブロブセルゲイ
※22:00開始
<出場メンバー>
[ルーマニア]
先発
GK 1 フローリン・ニツァ
DF 2 A. Rațiu
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 11 N. Bancu
DF 15 A. Burcă
MF 6 マリウス マリン
MF 17 F. Coman
MF 18 ラズバン・マリン
MF 20 デニス・マン
MF 21 ニコラエ・スタンチウ
控え
GK 12 ホラチウ・モルドバン
GK 16 Ș. Târnovanu
DF 4 A. Rus
DF 5 I. Nedelcearu
DF 22 V. Mogoș
DF 24 B. Racovițan
MF 8 A. Cicâldău
MF 10 ヤニス・ハジ
MF 13 バレンティン・ミハイラ
MF 14 D. Olaru
MF 23 D. Sorescu
MF 26 A. Șut
FW 7 デニス・アリベック
FW 9 ゲオルゲ・プシュカシュ
FW 25 D. Bîrligea
監督
Edward Marius Iordănescu
[ウクライナ]
先発
GK 23 アンドリー・ルニン
DF 2 Y. Konoplia
DF 13 イリア・ザバルニー
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
DF 22 ミコラ マトヴィエンコ
MF 6 タラス ステパネンコ
MF 10 ミハイロ・ムドリク
MF 14 H. Sudakov
MF 15 ビクトル・ツィハンコフ
MF 19 ミコラ シャパレンコ
FW 11 アルテム・ドフビク
控え
GK 1 H. Bushchan
GK 12 A. Trubin
DF 3 オレクサンドル・スヴァトク
DF 4 M. Talovierov
DF 16 ビタリー・ミコレンコ
DF 21 V. Bondar
DF 24 オレクサンドル ティムチク
DF 26 ボグダン ミハイリチェンコ
MF 5 セルギー シドルチュク
MF 7 アンドリー・ヤルモレンコ
MF 8 ルスラン・マリノフスキー
MF 18 V. Brazhko
MF 20 オレクサンドル ズブコフ
FW 9 ロマン ヤレンチュク
FW 25 V. Vanat
監督
レブロブセルゲイ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります