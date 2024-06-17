[6.17 EURO2024グループリーグ第1節](アリアンツ・アレーナ)

※22:00開始

<出場メンバー>

[ルーマニア]

先発

GK 1 フローリン・ニツァ

DF 2 A. Rațiu

DF 3 ラドゥ・ドラグーシン

DF 11 N. Bancu

DF 15 A. Burcă

MF 6 マリウス マリン

MF 17 F. Coman

MF 18 ラズバン・マリン

MF 20 デニス・マン

MF 21 ニコラエ・スタンチウ

FW 19 デニス・ドラグシュ

控え

GK 12 ホラチウ・モルドバン

GK 16 Ș. Târnovanu

DF 4 A. Rus

DF 5 I. Nedelcearu

DF 22 V. Mogoș

DF 24 B. Racovițan

MF 8 A. Cicâldău

MF 10 ヤニス・ハジ

MF 13 バレンティン・ミハイラ

MF 14 D. Olaru

MF 23 D. Sorescu

MF 26 A. Șut

FW 7 デニス・アリベック

FW 9 ゲオルゲ・プシュカシュ

FW 25 D. Bîrligea

監督

Edward Marius Iordănescu

[ウクライナ]

先発

GK 23 アンドリー・ルニン

DF 2 Y. Konoplia

DF 13 イリア・ザバルニー

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

DF 22 ミコラ マトヴィエンコ

MF 6 タラス ステパネンコ

MF 10 ミハイロ・ムドリク

MF 14 H. Sudakov

MF 15 ビクトル・ツィハンコフ

MF 19 ミコラ シャパレンコ

FW 11 アルテム・ドフビク

控え

GK 1 H. Bushchan

GK 12 A. Trubin

DF 3 オレクサンドル・スヴァトク

DF 4 M. Talovierov

DF 16 ビタリー・ミコレンコ

DF 21 V. Bondar

DF 24 オレクサンドル ティムチク

DF 26 ボグダン ミハイリチェンコ

MF 5 セルギー シドルチュク

MF 7 アンドリー・ヤルモレンコ

MF 8 ルスラン・マリノフスキー

MF 18 V. Brazhko

MF 20 オレクサンドル ズブコフ

FW 9 ロマン ヤレンチュク

FW 25 V. Vanat

監督

レブロブセルゲイ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります