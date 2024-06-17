日向坂46時間TV、1日目のタイムテーブル決定 「ひなたの自由時間」「スナック久美」などコーナーも発表
日向坂46が21日午後9時から公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて配信する『ひなたフェス開催決定記念！日向坂46時間TV〜全国おひさま化計画〜』DAY1のタイムテーブルが発表された。
【写真】圧倒的な透明感！黒のノースリーブワンピースを着こなす小坂菜緒
「46時間TV」とは、生中継やVTRなどメンバーがさまざまな内容で46時間生配信するお祭り企画。21日午後9時から23日午後7時までの3日間、さまざまな企画を展開する。
【21日タイムテーブル】
後9：00頃〜オープニング
後9：15頃〜ひなたの自由時間【1】(正源司陽子)
後9：45頃〜ひなたフェスCMプレゼン大会
後10：45頃〜ひなたの自由時間【2】(松田好花・清水理央)
後11：15頃〜スナック久美
深0：00頃〜真夜中のゲーム大会
【写真】圧倒的な透明感！黒のノースリーブワンピースを着こなす小坂菜緒
「46時間TV」とは、生中継やVTRなどメンバーがさまざまな内容で46時間生配信するお祭り企画。21日午後9時から23日午後7時までの3日間、さまざまな企画を展開する。
【21日タイムテーブル】
後9：00頃〜オープニング
後9：15頃〜ひなたの自由時間【1】(正源司陽子)
後9：45頃〜ひなたフェスCMプレゼン大会
後10：45頃〜ひなたの自由時間【2】(松田好花・清水理央)
後11：15頃〜スナック久美
深0：00頃〜真夜中のゲーム大会