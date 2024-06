イベント限定グッズも！ハインツ日本「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024」出展

ハインツ日本は、2024年6月27日〜30日にさいたまスーパーアリーナで開催される日本一のハンバーガーを決める大会「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024」に協賛出展します。

開催日時: 2024年6月27日(木)〜30日(日)11:00〜21:00(20:00ラストオーダー)

※最終日30日のみ19:00閉場

会場 : さいたまスーパーアリーナ(コミュニティーアリーナ)

入場料 : 本イベントは無料ですが、6月29日(土)、30日(日)は

混雑緩和のため事前予約制です。

また、開場1時間前に入場できるアーリーチケット

(平日 税込500円、土日 税込1,000円)や

90分席に座ってゆっくり楽しめるプレミアムエリアチケット

(前売8,800円、当日11,000円)を販売しています。

主催 : JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 事務局

ハインツ日本は、2024年6月27日〜30日にさいたまスーパーアリーナで開催される日本一のハンバーガーを決める大会「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024」に協賛出展。

アメリカンダイナーをイメージした同社ブースでは、本イベントだけのオリジナル商品を、数量限定で発売します。

■昨年は来場者7万人の人気イベント

今回3回目の開催となる「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024」は、全国から集結した人気ハンバーガー店が、世界を目指し競うフードスポーツ大会です。

世界最大級のフードスポーツイベント「World Food Championships」が認めた国内唯一の公式日本予選で、優勝したチームには、本年11月にアメリカで開催される大会のハンバーガー部門日本代表参加枠が贈られます。

本イベントは大会観戦に加えて、全国各地から集結したグルメバーガーや、フライドポテト、おつまみ、ドリンク、グッズ販売なども行われ、昨年の7万人を超える来場者が見込まれています。

■ここだけでしか入手できない特別な限定商品

今回のイベントで発売するのは、トマトケチャップ逆さボトルとバーガーソース、そしてこれらをテーブルに設置できる限定品のスタンド、トマトケチャップなどを入れるディッピングポットの4点を、「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP」キーチェーン付きのハインツロゴ入り透明バッグに入れた特別なセットです。

グルメバーガー店やアメリカンダイナーなどでおなじみのケチャップスタンドは、置くだけで自宅でもバーガー店気分を楽しめます。

また、アメリカンスタイルのバーガーソースはトマトベースの濃厚でクリーミーなソースに、ハーブの爽やかな味が効いた通常は業務用及び一部の別販路でのみ販売中の人気ソースです。

今回限定発売するケチャップスタンドを使用して、液だれしないノズルと逆さに置ける洗練されたデザインが特徴のボトルを食卓に置くだけで、特別な世界観を楽しめます。

【ハインツ日本 販売商品】 ※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

<内容>

●ハインツ トマトケチャップ逆さボトル460g

逆さに置ける洗練されたボトルデザインのトマトケチャップです。

トマト本来の旨みと甘みが生かされた濃厚な味が特徴です。

●ハインツ バーガーソース

業務用のバーガーソースは、トマトピューレーとウスターソースの甘くまろやかなコクのある深い味わいです。

酢の酸味とマスタードが味を引き締め、ディルのさわやかな香りが効いています。

ハンバーガー以外にもサンドイッチやサラダとの相性も抜群です。

●オリジナル・ソーススタンド(限定品)

「ハインツ トマトケチャップ逆さボトル」と「ハインツ アメリカンスタイル バーガーソース」をセットしてテーブルを演出できるスタンドです。

バーガーソースがなくなった後は、家庭用で販売中の「ハインツ イエローマスタード逆さボトル」をセットすることも可能です。

●ハインツオリジナルココット皿(非売品)

トマトケチャップなどのソースを入れてフライドポテトのディップに使いやすいココット皿は、飲食店にしかない非売品でハインツのロゴが入ったコレクターズアイテムです。

●「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP」キーチェーン付きハインツロゴ透明バッグ

トマトケチャップカラーの持ち手とロゴがかわいい夏のおでかけにぴったりな透明バッグには、イベント公式のキーチェーンが付いています。

<価格>

税込1,800円 ※お支払いは電子決済のみ

<販売場所>

「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024」 ハインツ日本ブース

