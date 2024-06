AOMEI Backupperも新規追加！ノイテックス「ダウンロードGoGo！」

ノイテックスは、「ダウンロードGoGo!」にて、AOMEI商品一律30%OFFスペシャルセールを開催中です。

ノイテックス「ダウンロードGoGo!」

■セール概要

期間 :2024年6月17日0:00 〜 6月26日23:59

セール内容 :現在取り扱い中のAOMEI全商品が一律30%OFF

プレゼント特典:・Aコース

期間中にAOMEI商品を購入した方から抽選で10名様に、AOMEI OneKey Recovery Professionalをプレゼント

・Bコース

期間中にAOMEI商品のレビューを書くと抽選で3名様に、AOMEI Backupper Professional(2PC版)またはAOMEI Partition AssistantProfessional(2PC版)のいずれか希望する方をプレゼント

詳細はこちら:

https://d-gogo.com/pages/aomei-special-sale2024

■追加ラインナップの紹介

◆リモートデスクトップソフト AnyViewer

AnyViewerは、リモートデスクトップソフトウェアの中でも特に高速で安定した接続が評価されています。

初心者でも使いやすいシンプルなインターフェースを持ち、ファイル共有や高速ファイル転送、リアルタイムチャットなど多機能な点が特徴です。

また、256ビットの楕円曲線暗号化による高いセキュリティを提供し、Mac、Windows、iOS、Androidといった複数のプラットフォームに対応しています。

◆クラウド間ファイル転送サービス MultCloud

MultCloudは、DropboxやOneDrive、Google Driveなどの異なるクラウドストレージ同士を連携させてファイル転送が可能な画期的なサービスです。

同社が日本公式パートナーとなっているpCloudも接続できます。

数年かけてメーカーを説得し、やっと販売にこぎつけた執念の一作で、現時点では世界で唯一、同社が取り扱い販売を実施中です。

別のクラウドストレージ同士で同期をとりたい、定期的なバックアップをとりたいという特定需要を満たす最強のソリューションです。

◆AOMEI Backupper シリーズも新規追加

大規模ネットワークでの利用を想定したAOMEI Centralized Backupperや、仮想PCのバックアップも可能にしたAOMEI Cyber Backupなども新規にラインナップに追加されています。

