King & Prince、TOMORROW X TOGETHER、MY FIRST STORY × HYDEなど全26組！『音楽の日2024』第2弾出演アーティスト発表
■総合司会は、14回連続で中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが担当！
TBSで、7月13日14時から8時間にわたって放送される『音楽の日2024』の第2弾出演アーティストが発表された。
今回出演が決定したのは、アイナ・ジ・エンド、AliA、&TEAM、ENHYPEN、Omoinotake、Kis-My-Ft2、King & Prince、郷ひろみ、THE RAMPAGE、THE ALFEE、SUPER EIGHT、SixTONES、Snow Man、超ときめき（ハート）宣伝部、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、nobodyknows＋、FUNKY MONKEY BΛBY’S、FANTASTICS、BOYNEXTDOOR、MY FIRST STORY × HYDE、MINMI、優里、ゆず（五十音順）の全26組。
「音楽のチカラで日本を元気に！」という願いを込めて2011年から始まった夏の大型音楽特番『音楽の日』は、今年で14回目の放送。今年のテーマは、「hope!音楽のチカラ」で総合司会は、14回連続となる中居正広と安住紳一郎TBSアナウンサーが務める。
番組情報
TBS『音楽の日2024』
07/13（土）14:00～21:56 ※生放送
総合司会：中居正広、安住紳一郎（TBSアナウンサー）
【第1弾出演アーティスト】
INI、新しい学校のリーダーズ、三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、SPYAIR、SEKAI NO OWARI、DA PUMP、超特急、Number_i、NewJeans、BE:FIRST、平井大、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ、ME:I、LE SSERAFIM（五十音順）
『音楽の日2024』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/