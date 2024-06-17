『音楽の日』出演者第2弾26組発表 STARTO所属は7組
中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、7月13日に8時間生放送されるTBS系夏の大型音楽特番『音楽の日2024』（後2：00〜9：56）の出演アーティスト第2弾として26組が17日、発表となった。
【写真】総合司会はおなじみの中居正広＆安住紳一郎アナの名コンビ
3日に発表された第1弾に続いて第2弾で発表されたのは、STARTO ENTERTAINMENT所属のSUPER EIGHT、Kis-My-Ft2、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの7組や、HYBE LABELSのTOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOORら26組。
「hope!音楽のチカラ」をテーマに、出演アーティストたちが、“日本に希望を与えてくれた楽曲”を熱い想いを込めて歌唱する。
出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後も『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定。これまでに発表された出演アーティストは以下のとおり。
■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド ★
新しい学校のリーダーズ
AliA ★
&TEAM ★
ENHYPEN ★
Omoinotake ★
Kis-My-Ft2 ★
King & Prince ★
郷ひろみ ★
THE RAMPAGE ★
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE ★
JO1
SUPER EIGHT ★
SUPER BEAVER
SixTONES ★
Snow Man ★
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部 ★
超特急
DISH// ★
TOMORROW X TOGETHER ★
Travis Japan ★
なにわ男子 ★
Number_i
NewJeans
nobodyknows+ ★
BE:FIRST
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S ★
FANTASTICS ★
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR ★
MY FIRST STORY × HYDE ★
マカロニえんぴつ
ME:I
MINMI ★
優里 ★
ゆず ★
LE SSERAFIM
※50音順
【写真】総合司会はおなじみの中居正広＆安住紳一郎アナの名コンビ
3日に発表された第1弾に続いて第2弾で発表されたのは、STARTO ENTERTAINMENT所属のSUPER EIGHT、Kis-My-Ft2、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの7組や、HYBE LABELSのTOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOORら26組。
出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後も『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定。これまでに発表された出演アーティストは以下のとおり。
■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド ★
新しい学校のリーダーズ
AliA ★
&TEAM ★
ENHYPEN ★
Omoinotake ★
Kis-My-Ft2 ★
King & Prince ★
郷ひろみ ★
THE RAMPAGE ★
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE ★
JO1
SUPER EIGHT ★
SUPER BEAVER
SixTONES ★
Snow Man ★
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部 ★
超特急
DISH// ★
TOMORROW X TOGETHER ★
Travis Japan ★
なにわ男子 ★
Number_i
NewJeans
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平井大
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