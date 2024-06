中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、7月13日に8時間生放送されるTBS系夏の大型音楽特番『音楽の日2024』(後2:00〜9:56)の出演アーティスト第2弾として26組が17日、発表となった。3日に発表された第1弾に続いて第2弾で発表されたのは、STARTO ENTERTAINMENT所属のSUPER EIGHT、Kis-My-Ft2、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの7組や、HYBE LABELSのTOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOORら26組。

「hope!音楽のチカラ」をテーマに、出演アーティストたちが、“日本に希望を与えてくれた楽曲”を熱い想いを込めて歌唱する。出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後も『CDTVライブ!ライブ!』などで発表予定。これまでに発表された出演アーティストは以下のとおり。■『音楽の日2024』出演者▼総合司会中居正広安住紳一郎(TBSアナウンサー)▼出演アーティストINIアイナ・ジ・エンド ★新しい学校のリーダーズAliA ★&TEAM ★ENHYPEN ★Omoinotake ★Kis-My-Ft2 ★King & Prince ★郷ひろみ ★THE RAMPAGE ★三代目 J SOUL BROTHERSTHE ALFEE ★JO1SUPER EIGHT ★SUPER BEAVERSixTONES ★Snow Man ★SPYAIRSEKAI NO OWARIDA PUMP超ときめき▽宣伝部 ★超特急DISH// ★TOMORROW X TOGETHER ★Travis Japan ★なにわ男子 ★Number_iNewJeansnobodyknows+ ★BE:FIRST平井大FUNKY MONKEY BΛBY’S ★FANTASTICS ★FRUITS ZIPPERBOYNEXTDOOR ★MY FIRST STORY × HYDE ★マカロニえんぴつME:IMINMI ★優里 ★ゆず ★LE SSERAFIM※50音順