『音楽の日2024』出演アーティスト第2弾

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　中居正広と安住紳一郎アナウンサーが総合司会を務め、7月13日に8時間生放送されるTBS系夏の大型音楽特番『音楽の日2024』（後2：00〜9：56）の出演アーティスト第2弾として26組が17日、発表となった。

【写真】総合司会はおなじみの中居正広＆安住紳一郎アナの名コンビ

　3日に発表された第1弾に続いて第2弾で発表されたのは、STARTO ENTERTAINMENT所属のSUPER EIGHT、Kis-My-Ft2、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの7組や、HYBE LABELSのTOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOORら26組。

　「hope!音楽のチカラ」をテーマに、出演アーティストたちが、“日本に希望を与えてくれた楽曲”を熱い想いを込めて歌唱する。

　出演アーティストやスペシャル企画の続報は、今後も『CDTVライブ！ライブ！』などで発表予定。これまでに発表された出演アーティストは以下のとおり。

■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）

▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド　★
新しい学校のリーダーズ
AliA　★
&TEAM　★
ENHYPEN　★
Omoinotake　★
Kis-My-Ft2　★
King & Prince　★
郷ひろみ　★
THE RAMPAGE　★
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE　★
JO1
SUPER EIGHT　★
SUPER BEAVER
SixTONES　★
Snow Man　★
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部　★
超特急
DISH//　★
TOMORROW X TOGETHER　★
Travis Japan　★
なにわ男子　★
Number_i
NewJeans
nobodyknows+　★
BE:FIRST
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S　★
FANTASTICS　★
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR　★
MY FIRST STORY × HYDE　★
マカロニえんぴつ
ME:I
MINMI　★
優里　★
ゆず　★
LE SSERAFIM
※50音順