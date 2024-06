中盤で質的・量的優位性もたらすラングニック・スタイルの体現者/コンラート・ライマー(オーストリア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■オーストリア代表出場回数:3大会連続4回目最高成績:ベスト16(2020)ユーロ2020結果:ベスト16

予選結果:グループF・2位監督:ラルフ・ラングニック◆注目選手MFコンラート・ライマー(バイエルン)1997年5月27日(27歳)ラングニック・スタイルの体現者。重鎮アラバの不在(チームスタッフとして帯同)は大きな痛手となるが、中盤とディフェンスラインに好タレントを擁するチームは2大会連続のグループステージ突破も十分に可能なはずだ。そういった中、ザビッツァーと共に中盤で主軸を担う27歳の職人系MFが、キープレーヤーとなる。レッドブル・ザルツブルク、RBライプツィヒと現代表監督ラングニックがそのメソッドを築き上げたレッドブルグループでキャリアの大半を過ごしてきたライマーは、その卓越した運動量と戦術眼、闘争心、プレーの連続性を武器に、中盤のバトルで質的と量的優位性をもたらす重要なプレーヤーだ。加入1年目となったバイエルンでは本職のセントラルMFに加え、チーム事情で右サイドバックでもプレーした中、公式戦43試合に出場。チャンピオンズリーグのアーセナル戦やレアル・マドリー戦となった重要なゲームでも確かな存在感を示しており、今大会でもその勝負強い活躍を期待したい。◆試合日程6月17日(月)《28:00》【D】オーストリア代表 vs フランス代表6月21日(金)《25:00》【D】ポーランド代表 vs オーストリア代表6月25日(火)《25:00》【D】オランダ代表 vs オーストリア代表◆招集メンバーGK1.ハインツ・リンドナー(サン=ジロワーズ/ベルギー)12.ニクラス・ヒードル(ラピド・ウィーン)13.パトリック・ペンツ(ブレンビー)DF2.マクシミリアン・ウーバー(ボルシアMG/ドイツ)3.ゲルノト・トラウナー(フェイエノールト/オランダ)4.ケビン・ダンソ(RCランス/フランス)5.シュテファン・ポッシュ(ボローニャ/イタリア)14.レオポルト・ケールフェルト(ラピド・ウィーン)15.フィリップ・ラインハルト(フライブルク/ドイツ)16.フィリップ・ムウェネ(マインツ/ドイツ)21.フラヴィウス・ダニリウク(ザルツブルク)MF6.ニコラス・ザイヴァルト(RBライプツィヒ/ドイツ)8.アレクサンダー・プラス(シュトゥルム・グラーツ)9.マルセル・ザビッツァー(ドルトムント/ドイツ)10.フロリアン・グリリッチュ(ホッフェンハイム/ドイツ)17.フロリアン・カインツ(ケルン/ドイツ)18.ロマーノ・シュミット(ブレーメン/ドイツ)19.クリストフ・バウムガルトナー(RBライプツィヒ/ドイツ)20.コンラート・ライマー(バイエルン/ドイツ)22.マティアス・ザイドル(ラピド・ウィーン)23.パトリック・ヴィマー(ヴォルフスブルク/ドイツ)26.マルコ・グリュル(ラピド・ウィーン)FW7.マルコ・アルナウトビッチ(インテル/イタリア)11.ミハエル・グレゴリッチュ(フライブルク/ドイツ)24.アンドレアス・ヴァイマン(WBA/イングランド)25.マクシミリアン・エントルップ(ハルトベルク)