サプライズ招集で2年ぶりの復帰…レ・ブルーを再び頂に導けるか/エンゴロ・カンテ(フランス代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■フランス代表出場回数:9大会連続11回目最高成績:優勝(1984、2000)ユーロ2020結果:ベスト16

予選結果:グループB・1位監督:ディディエ・デシャン◆注目選手MFエンゴロ・カンテ(アル・イテハド)1991年3月29日(33歳)サプライズ招集で2年ぶりの復帰。前回大会は屈辱のベスト16敗退となったが、今大会ではポルトガルやイングランド、開催国ドイツと共に優勝候補の一角を担うレ・ブルー。指揮官の保守的なメンバー選考もあってほぼ予想通りのメンバー構成となったが、唯一のサプライズが2年ぶりの招集となったベテランMFの復帰だ。チェルシー晩年の負傷癖や競争力が落ちるサウジアラビア移籍、カマヴィンガ、チュアメニ、フォファナ、ザイール=エメリら有望な若手の台頭もあり、事実上の代表引退と見られていた33歳だが、シーズンを通してほぼフル稼働となったアル・イテハドでのプレーが評価され、この大舞台で声がかかった。今大会直前の2つのテストマッチでは上々のパフォーマンスを披露し、回復途上のチュアメニの状態、ブレない指揮官の選手起用を鑑みれば、ベテランMFがグリーズマン、ラビオ、カマヴィンガらと共に中盤で重要な役割を果たす可能性は十二分にあるはずだ。◆試合日程6月17日(月)《28:00》【D】オーストリア代表 vs フランス代表6月21日(金)《28:00》【D】オランダ代表 vs フランス代表6月25日(火)《25:00》【D】フランス代表 vs ポーランド代表◆招集メンバーGK1.ブライス・サンバ(RCランス)16.マイク・メニャン(ミラン/イタリア)23.アルフォンス・アレオラ(ウェストハム/イングランド)DF2.バンジャマン・パヴァール(インテル/イタリア)3.フェルラン・メンディ(レアル・マドリー/スペイン)4.ダヨ・ウパメカノ(バイエルン/ドイツ)5.ジュール・クンデ(バルセロナ/スペイン)17.ウィリアム・サリバ(アーセナル/イングランド)21.ジョナタン・クラウス(マルセイユ)22.テオ・エルナンデス(ミラン/イタリア)24.イブラヒマ・コナテ(リバプール/イングランド)MF6.エドゥアルド・カマヴィンガ(レアル・マドリー/スペイン)7.アントワーヌ・グリーズマン(アトレティコ・マドリー/スペイン)8.オーレリアン・チュアメニ(レアル・マドリー/スペイン)13.エンゴロ・カンテ(アル・イテハド/サウジアラビア)14.アドリアン・ラビオ(ユベントス/イタリア)18.ウォーレン・ザイール=エメリ(パリ・サンジェルマン)19.ユスフ・フォファナ(モナコ)FW9.オリヴィエ・ジルー(ミラン/イタリア)10.キリアン・ムバッペ(パリ・サンジェルマン)11.ウスマーヌ・デンベレ(パリ・サンジェルマン)12.ランダル・コロ・ムアニ(パリ・サンジェルマン)15.マルクス・テュラム(インテル/イタリア)20.キングスレー・コマン(バイエルン/ドイツ)25.ブラッドリー・バルコラ(パリ・サンジェルマン)