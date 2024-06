SKY-HI率いるマネジメント/レーベル・BMSG所属アーティスト23名による大規模フェス『BMSG FES24』の開催が決定した。今年は9月21〜23日にKアリーナ横浜にて1日2公演、計6公演を開催する。初開催となった2022年は富士急ハイランドを舞台に野外フェスとして開催。二回目の2023年は場所を屋内に移し東京(東京体育館)と大阪(大阪城ホール)の2都市で開催した。3年連続3回目の開催となる今年2024年は、ライブ会場をBMSGオフィスの延長場としてファンたちを招待し、フォーマルかつカジュアルといったメリハリとノンストップに展開していく緩急のある約2時間半のエンターティメントショーとなっている。

本イベントのチケット先行受付は、BMSGのオフィシャルファンクラブ『B with U』と、BMSGが運営するオンラインサロン『B-Town』の会員向けに先行受付が実施される。詳しくは『BMSG FES24』特設サイトにて。<イベント情報>『BMSG FES24』出演:SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / BMSG POSSE / ShowMinorSavage / RUI / TAIKI / KANON※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。会場:神奈川・Kアリーナ横浜2024年9月21日(土)22日(日)23日(月・祝)1部:OPEN10:30 / START12:002部:OPEN17:00 / START18:30※開場/開演時間は変更となる場合がございます。■チケット席種/料金SS指定席【特典付きプレミアム席】:¥23000(税込)S指定席:¥18000(税込)着席指定席:¥18000(税込)A指定席:¥15000(税込)■チケット先行受付 (抽選)【B-Town Architect会員 先行 / ”B with U” 各出演アーティストofficial fanclub会員 先行】・受付期間:2024/7/3(水)18:00〜7/16(火)23:59・当落発表:7/25(木)17:00〜※”B with U” アーティストFC・B-Town Architect会員先行受付をご希望の方は、上記受付期間内までに[B with U]アーティストFCまたは、B-Town Architectへご入会(=ご入金)いただくと、お申込みいただけます。【B-Town Resident会員 先行】・受付期間:2024/7/26(金) 18:00〜8/4(日) 23:59・当落発表:8/9(金) 17:00〜※年齢制限:3歳以上はチケットが必要、3歳未満は入場不可※申込制限:各公演にそれぞれ申込可能※購入枚数制限:1公演につき2枚まで(全券種共通)※本公演は特定指定興行として販売致します。その他の詳細は、『BMSG FES24』特設サイトをご確認ください。https://bmsgfes.tokyo/