SKY-HIが、今年5月より開催していた全国10都市11公演のライブツアー「SKY-HI TOUR 2024」千秋楽の最後に披露した、リリース前のタイトルが決まっていない楽曲「タイトル未定」のライブ映像を公開した。現在は、ラッパーで、アーティスト、プロデューサー、経営者という多彩な肩書きを持ち、音楽業界内でも唯一無二の存在でシーンを牽引しているSKY-HI。本楽曲は、そんな彼がツアーの制作を進める中で、「ラッパーSKY-HIとして今歌うべき曲がある」という使命感に駆られツアーがはじまる2日前の深夜に急遽スタジオに入り作られた1曲。これからの世代の誰もが夢を踏みにじられない世の中になるよう想いを込め、彼のここまでのアイドル・アーティスト人生で味わった赤裸々な痛みや苦しみ、そして起業に至るまでの決意や成功の全てを包み隠さずさらけ出している衝撃的な1曲となっている。

また8月12日には、本ツアーのアンコール公演が1公演限定で東京都で開催される。本日15時よりオフィシャル先行のチケットが受付中となっている。<ライブ情報>「SKY-HI TOUR 2024」アンコール公演2024年8月12日(月・祝)[東京] TACHIKAWA STAGE GARDEN開場 17:30/開演 18:30※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。▼チケット受付.フィシャル先行受付期間:2024年6月17日(月)15:00〜各種プレイガイド先行受付期間:2024年6月25日(火)15:00〜 予定「B with U」SKY-HI Official Fanclub ”FLYERS”先行(BMSG 新アプリ)先行受付期間:2024年7月3日(水)15:00〜 予定※それぞれ受付期間は変更となる場合がございます。最新の情報はSKY-HI Official Website(https://skyhi.tokyo/)をご確認ください。※「B with U」SKY-HI Official Fanclub ”FLYERS”事前有料入会キャンペーンを6月30日まで実施中https://bmsg.shop/pages/flyers-pre-fc-membersBMSG:https://bmsg.tokyo/Official Website:https://skyhi.tokyo/