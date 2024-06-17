Â¨Çä¤ÎÍ½´¶¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡©¡Ú3COINS¡ÛÁ´ÉôÇã¤¤¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡Ö¿·ºî¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤Ï¡©
Æþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¡Ö¿·ºî¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ËÂç¤Ö¤ê¥Õ¥ê¥ë¤òÁõ¾þ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥·¥¢ーÁÇºà & ²ÖÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¯±Ç¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£´°Çä¤ÎÍ½´¶¤¬¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹ÊÞ¤Ø¶î¤±¹þ¤ó¤ÇGET¤·¤¿¤¤ºÇ½Ü¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö»ý¤Á¼ê¥Õ¥ê¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÂç¤Ö¤ê¥Õ¥ê¥ë¤È¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¡¢Âç¤¤Ê¥í¥´»É½«¤¬¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ÜÅÙ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê2024/6/3»þÅÀ¡Ë¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤ØµÞ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤µ¡Ç½À¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥á¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥«¥Ö¥ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ùー¥¹¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¥«¥éー¤Î¥Ö¥ëー¤¬±Ç¤¨¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£´°Çä¤¹¤ëÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºß¸Ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆÆþ²Ù¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª ¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹â¸«¤¨¥Ð¥Ã¥°
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Õ¥é¥ïー¥ìー¥¹¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ë²ÖÊÁ¤ä¥ìー¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹â¸«¤¨¾¦ÉÊ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¿§Å¸³«¡£¿Íµ¤¿§¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆÆþ²Ù¥áー¥ë¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡ý
Æþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥·¥¢»É½«¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê
¥·¥¢ーÁÇºà¤¬º£¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡£°ìÎØ¤Î¥Ð¥é¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥°¥ìー¤Î¤Û¤«¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Î¹ç·×3¿§Å¸³«¡£¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§°ã¤¤¤ÇÍß¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤¼¤ÒGET¤·¤Æ¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i