Çë¸¶ºóÂÀÏº¤Î»í¡Ö·î¸÷¤È³¤·î¡×¤òÌ£¤ï¤¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¡ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ö¤Î¹á¤ê¡ÉÉº¤¦¥«¥«¥ª¤Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×(EYECON SHOP)¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢»í¿Í¡¦ Çë¸¶ºóÂÀÏº¤ÎºîÉÊ¡Ö·î¸÷¤È³¤·î¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥«¥«¥ª¤òÊÑ¹¹¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£2024Ç¯6·î18Æü(²Ð)¤è¤êÅ¹ÊÞÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
Çë¸¶ºóÂÀÏº¤Î»í¡Ö·î¸÷¤È³¤·î¡×¤òÌ£¤ï¤¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤ÎºîÉÊ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¡È»í¤òÌ£¤ï¤¦¡É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥¤¥³¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡£ 2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢Çë¸¶ºóÂÀÏº¤Î¡Ø½ã¾ð¾®¶Ê½¸¡Ù(1925Ç¯) ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¡Ö·î¸÷¤È³¤·î¡×¤ò¹ï¤ó¤À¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÈ¯Çä¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡È²Ö¤Î¹á¤ê¡ß¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¸ý¤É¤±¡É¤Î¿·¥«¥«¥ª¤Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¤½¤ó¤ÊÇë¸¶ºóÂÀÏº¡Ö·î¸÷¤È³¤·î¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥«¥ª¤ò¡Ö¥¨¥¯¥¢¥É¥ë ¥¢¥ê¥Ð¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹á¤ê¤«¤é¡¢¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¸ý¤É¤±¤È¥Ê¥Ã¥Æ¥£¤ÊÉ÷Ì£¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥¿¡¼¤ÊÍ¾±¤¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£¤Þ¤ë¤ÇÅ¾Ä´¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³Ú¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂ¤ÎÏ·ÊÞ³è»ú²°¡ÖÃæÂ¼³è»ú¡×¤Ë¤è¤ëÌÀÄ«¤Î¶âÂ°³è»úÁÈÈÇ¤ÎÊ¸»ú¤ò°õ»ú¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÇó²¡¤·¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌë¤Î³¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥é¥ê¤Èµ±¤¯È¢¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
Çë¸¶ºóÂÀÏº¡Ö·î¸÷¤È³¤·î¡×¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È(¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë)
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯6·î18Æü(²Ð)
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢6·î17Æü(·î)20:00¡ÁÈ¯Çä¡£
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥¢¥¤¥³¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¼ÂÅ¹ÊÞ¡¢¥¢¥¤¥³¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
²Á³Ê¡§1¸Ä(Ìó33g) 1,400±ß
¥µ¥¤¥º¡§¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È w115mm¡ßd80mm¡ßh4mm¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ w120mm¡ßd84mm¡ßh9mm
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¥¢¥¤¥³¥ó ¥·¥ç¥Ã¥×(EYECON SHOP)
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÈ¬±À4-5-9 1F
TEL¡§03-6310-0446
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡ÛÇë¸¶ºóÂÀÏº¤Î»í¡Ö·î¸÷¤È³¤·î¡×¤òÌ£¤ï¤¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¢¡ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ö¤Î¹á¤ê¡ÉÉº¤¦¥«¥«¥ª¤Ø¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë