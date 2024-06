¡ÚSEVENTEEN¡Û¡ØWeverse Con Festival¡Ù¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¡ª³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª

そして、SEVENTEENの最後のステージは、今年4月にリリースしたBEST ALBUM『17 IS RIGHT HERE』からタイトル曲「MAESTRO」を披露し、圧巻のステージで2日間にわたる『Weverse Con Festival』を締めくくりました。

次に、DKの即興パフォーマンスがコンサートでも話題の「Left & Right (Follow Con. ver)」と続き、会場を一気にSEVENTEENの色に染めます。

昨年リリースし、大ヒットした「God of Music(음악의 신)」で登場すると、会場は大歓声に包まれます。

1.God of Music(음악의 신)

2.Left & Right (Follow Con. ver)

3.To You(소용돌이)

4._WORLD

5.F*ck My Life

6.青春讃歌(청춘찬가)/ボーカルチーム

7.Spell/パフォーマンスチーム

8.LALALI/ヒップホップチーム

9.HOT

10.MAESTRO