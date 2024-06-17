¡ÚSEVENTEEN¡Û¡ØWeverse Con Festival¡Ù¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¡ª³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª

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¡Ø2024 Weverse Con Festival¡Ù¤Ã¤Æ¡©
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1.God of Music(음악의 신)
2.Left & Right (Follow Con. ver)
3.To You(소용돌이)
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