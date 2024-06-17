¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì¡ª¡¡¥·¥ó¥Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»±¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÅ¸³«
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢6·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖTHE LION KING 30 YEARS¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡¥jp¡×¤Ç¤Ï¡¢6·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºîÃæ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¡¡¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¡¼¥È¤¬¹¤¬¤ë¡Ö»±¡×
¢£¡È¥¹¥«¡¼¡É¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖTHE LION KING 30 YEARS¡×¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¥·¥ó¥Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥£¥â¥ó¡¢¥×¥ó¥Ð¥¡¤ÎÂ¸ºß´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¦¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤ä¡¢¥·¥ó¥Ð¤¿¤Á¤¬¡Ö²¦ÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ò²Î¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¥¢¡¼¥È»ÈÍÑ¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¤ä¡Ö»±¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤¦¤ë¤Ý¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é¤â¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥à¥Õ¥¡¥µ¤Î¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ä¡¢¥¹¥«¡¼¤ÎÌÜ¤Î½ý¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òºÙ¤«¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¡È¥¹¥«¡¼¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSCAR FASHION COLLECTION¡×¤âÍÑ°Õ¡£ÁíÊÁ¥¢¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡¢ÄÞº¯¤Î»É¤·¤å¤¦¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ï¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ú¡ÖTHE LION KING 30 YEARS¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§6·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÅ¹¡¢ÂÀÅÄ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅ¹¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡¥jp¡×¤Ç¤Ï6·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×Å¹ÊÞ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡×¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡¥jp¡×¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºîÃæ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡ª¡¡¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¡¼¥È¤¬¹¤¬¤ë¡Ö»±¡×
¢£¡È¥¹¥«¡¼¡É¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖTHE LION KING 30 YEARS¡×¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤¦¤ë¤Ý¤Á¤ã¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤é¤â¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥à¥Õ¥¡¥µ¤Î¤Õ¤µ¤Õ¤µ¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤ÈÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ä¡¢¥¹¥«¡¼¤ÎÌÜ¤Î½ý¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤òºÙ¤«¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¡È¥¹¥«¡¼¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSCAR FASHION COLLECTION¡×¤âÍÑ°Õ¡£ÁíÊÁ¥¢¡¼¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÈ¾Âµ¥·¥ã¥Ä¡×¤ä¡¢ÄÞº¯¤Î»É¤·¤å¤¦¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ï¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ú¡ÖTHE LION KING 30 YEARS¡×³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§6·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥ÈÅ¹¡¢ÂÀÅÄ¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÅ¹¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡¥jp¡×¤Ç¤Ï6·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×Å¹ÊÞ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Åìµþ¡×¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡¥jp¡×¡¡¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯