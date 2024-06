代表通算85ゴールの主砲…守備の不安、勝負弱さ払しょくなるか/ロメル・ルカク(ベルギー代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■ベルギー代表出場回数:3大会連続7回目最高成績:準優勝(1980)ユーロ2020結果:ベスト8

予選結果:グループF・1位監督:ドメニコ・テデスコ◆注目選手FWロメル・ルカク(ローマ)1993年5月13日(31歳)守備の不安、勝負弱さ払しょくなるか。黄金世代の集大成となるはずだったカタール・ワールドカップでのグループステージ敗退を受け、世代交代の過渡期を迎える赤い悪魔。予選では6勝2分けの無敗での首位通過を決めたが、守護神クルトワの不参加に加え、ヴェルトンゲンやテアテら守備陣を中心に負傷者が出ており、今大会では厳しい戦いが想定される。そういった中、司令塔デ・ブライネ、ドク、トロサール、カラスコらと共に攻撃を牽引する仕事が求められるのが、現役ではクリスティアーノ・ロナウド、メッシに次ぐ代表85ゴールを挙げている31歳のストライカー。16歳のデビュー以降、代表とクラブレベルでゴールを量産してきたものの、ビッグマッチでの勝負弱さを指摘されるルカク。W杯では12戦5ゴール、ユーロ本大会では10戦6ゴールをマークしているが、その多くが格下相手のものだ。それだけに今大会ではチームの守備の不安、自身の勝負弱さを払しょくするエースの仕事を期待したい。中盤の構成力の低下や前線を中心に経験の少ない選手が増えている状況において、持ち味のポストワークやリーダーシップの部分でも周囲を活かしたいところだ。◆試合日程6月17日(月)《25:00》【E】ベルギー代表 vs スロバキア代表6月22日(土)《28:00》【E】ベルギー代表 vs ルーマニア代表6月26日(水)《25:00》【E】ウクライナ代表 vs ベルギー代表◆招集メンバーGK1.コーエン・カスティールス(ヴォルフスブルク/ドイツ)12.トーマス・カミンスキ(ルートン・タウン/イングランド)13.マッツ・セルス(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)DF2.ゼノ・デバスト(アンデルレヒト)3.アルトゥール・テアテ(スタッド・レンヌ/フランス)4.バウト・ファエス(レスター・シティ/イングランド)5.ヤン・ヴェルトンゲン(アンデルレヒト)15.トーマス・ムニエ(トラブゾンスポル/トルコ)21.ティモシー・カスターニュ(フルアム/イングランド)25.マキシム・デ・カイパー(クラブ・ブルージュ)MF6.アクセル・ヴィツェル(アトレティコ・マドリー/スペイン)7.ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・シティ/イングランド)8.ユーリ・ティーレマンス(アストン・ビラ/イングランド)11.ヤニク・カラスコ(アル・シャバブ/サウジアラビア)16.アステル・ヴランクス(ヴォルフスブルク/ドイツ)17.チャールズ・デ・ケテラエル(アタランタ/イタリア)18.オレール・マンガラ(ノッティンガム・フォレスト/イングランド)23.アーサー・フェルメーレン(アトレティコ・マドリー/スペイン)24.アマドゥ・オナナ(エバートン/イングランド)FW9.レアンドロ・トロサール(アーセナル/イングランド)10.ロメル・ルカク(ローマ/イタリア)14.ドディ・ルケバキオ(セビージャ/スペイン)19.ヨハン・バカヨコ(PSV/オランダ)20.ロイス・オペンダ(RBライプツィヒ/ドイツ)22.ジェレミー・ドク(マンチェスター・シティ/イングランド)