【レポート】NEXZ、東京タワーで日本デビュー決定記者発表＆トークイベント開催！「国立競技場でいつか単独コンサートができるグループに」

■トークイベント『NEXZ × Spotify TALK EVENT』のアーカイブ配信が決定!

NEXZが6月14日、日本デビュー決定記者発表を東京タワーで実施した。

HYUI曰く「東京タワーのように世界中の方々から愛される、大きな存在になりたい」という理由から東京タワーを記者発表会場にセレクト。東京タワー メインデッキの一角にある「Club333」にはおびただしい数のメディアが集い、改めてNEXZへの期待値の高さが窺えた。

NEXZは初々しく緊張感を漂わせながらも、毅然とステージに登壇。フォトセッションを終えた後7人はまず、グループの“お母さん 的存在だというYUを皮切りに自己紹介。

HARUは「多彩な表現が得意」、SO GEONは「チョコチップのようなほくろがチャームポイント」、TOMOYAは「リーダーです。全力で頑張ります!」、YUKIは「末っ子で揚げ物が大好き」、HYUIは「チャームポイントは明るい笑顔」、SEITAは「目のキワにあるほくろがチャームポイント」と報道陣へ挨拶した。

ファンネーム “NEX2Y(読み:ネクスティ)” の由来について、YUは「“NEXT 2(to) YOU”、NEXZとNEX2Yがお互いにいつもそばにいるという意味を込めました」と説明。

6月30日に出演する埼玉・ベルーナドームで開催される『2024 Show! Music Core in JAPAN』や、7月27日に出演する国立競技場で開催される『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2024 powered by docomo』ヴィッセル神戸 vs. トッテナム ホットスパー戦に話題が及ぶと、SO GEONは「国立競技場でいつか単独コンサートができるグループになりたい」と夢を熱く語った。

また、この記者発表での初出し情報として、8月21日にリリースされる日本1st EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』のトラックリストが解禁された。

タイトルの「Ride the Vibe(Japanese Ver.)」、“アクエリアス”CMソングの「Keep on Moving」をはじめ、2023年12月にプレリリースした「Miracle」を収録。初回生産限定盤Bにはボーナストラックとしてオーディション番組『Nizi Project Season 2』オープニングテーマの「Here & Now」が収録されることも発表された。

『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』はファンクラブ会員限定で購入可能なNEX2Y盤(各メンバー盤7種)を含む全10形態で展開。すべて違うビジュアルで構成され、映像、NEXZINE、フォトカード、ミニNEXZシール、人生4カット、アザージャケット、手書きレターなど、趣向を凝らした各バージョンごとの特典も用意されている。

そして質疑応答では、記者からの「NEXZをひと言で表すとしたら?」との質問に、TOMOYAが「ひと言で表すなら “美術館”。7人それぞれの色・個性があり、それが集まることで“美術館”のような魅力をグループとして発揮できたら」と回答。

「日本デビューにあたって、J.Y. Parkさんからかけられた言葉はあったか?」の質問には、HARUが「『音楽番組に出演した際の映像を全部観たけど、本当にうまくやっていて、どれだけ練習したのかが伝わってくる。このまま頑張れば必ず大きなグループになれるから、今の気持ちを忘れずに引き続き頑張ってほしい』と言ってもらえたのがとてもうれしかった」と語った。

続いて、メンバーは、デビュー決定記念となるトークイベント『NEXZ × Spotify TALK EVENT』を開催。

狭き門をくぐり抜け当選したSpotifyリスナー限定70名を招待して開催された本イベントだが、そびえ立つ東京タワーをバックにNEXZと圧巻のロケーションをダブルで楽しめる眼福の企画となった。

会場の真ん中にステージへの花道が用意され、扉からNEXZのメンバーが登場し花道を歩くと、70名とは思えない大きな歓声に包まれ、会場のボルテージが一気に上がる。

記者発表に続き武田真一アナウンサーが司会を務めたこともあり、7人はリラックスしたムードでステージに登壇。

本イベントでは、他己紹介や事前募集したファンからのリクエストに応える「お願い!NEXZ」コーナー等、NEXZメンバーそれぞれのパーソナリティが垣間見られる企画を準備。

他己紹介ではYUからの振りで、YUKIが得意(?)とする “親父ギャグ” が飛び出したり、「お願い!NEXZ」で元キッズモデルのキャリアを持つSEITAが花道を使ってモデルウォークしたり、TOMOYAが「Nizi Project Season 2」で話題になった名言を違う形で再現したりと、普段見ることのできない彼等の個性が炸裂。

新曲「Keep on Moving」のポイントダンス解説で、非公開の振り付けの一部が披露されるサプライズも。

本イベントの後半には東京タワーがライトアップされ、まるでNEXZの日本デビューをともに祝福してくれているかのような光景も見られた。NEX2Yとの特別なひと時をNEXZメンバーも思う存分楽しんだようだ。

『NEXZ × Spotify TALK EVENT』はイベント当日YouTubeでライブ生配信され好評を博したが、「もう一度観たい!」「アーカイブください」「どうかアーカイブを!」「アーカイブ配信に期待します!」という多数のリクエストとファンの熱烈な声に応え、急遽アーカイブ配信が決定。

6月16日から6月30日までの2週間、期間限定でアーカイブ配信される。“神企画” と呼び声高い『NEXZ × Spotify TALK EVENT』をぜひ楽しもう。

PHOTO BY 田中聖太郎

リリース情報

2024.08.21 ON SALE

EP『Ride the Vibe (Japanese Ver.) / Keep on Moving』

NEXZ OFFICIAL SITE

https://nexz-official.com/s/n180/?ima=1737