G-Tune、DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPC

マウスコンピューターは6月17日、独自に展開するG-Tune・NEXTGEARブランドからアクションRPG『ELDEN RING』の大型DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』の推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。G-Tune、DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』推奨ゲーミングPC6月21日に発売が迫る、『ELDEN RING(エルデンリング)』のDLC『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』を快適にプレイできるという推奨PC。ゲームプレイにおける推奨スペックを満たしており、レイトレーシング機能をオフにした状態での検証で開発メーカーからの認定を取得済み。快適なゲームプレイに対応するとしている。

○NEXTGEAR JG-A7G60OS:Windows 11 Home 64ビットCPU:AMD Ryzen 7 7700グラフィックス:GeForce RTX 4060メモリ:16GBM.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)販売価格:194,800円(税込)○G-Tune DG-I7G7SOS:Windows 11 Home 64ビットCPU:インテル Core i7-14700Fグラフィックス:NVIDIA RTX 4070 SUPERメモリ:32GBM.2 SSD:1TB (NVMe Gen4×4)販売価格:299,800円(税込)