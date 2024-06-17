¡ÖÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª ¹Ô¤«¤Í¤§¤è¡ª¡× ¢ª ¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¡ª¡×¡ÚÁÄÉã¤¬¿´ÊÑ¤ï¤ê¡Û¤·¤¿¥ï¥±¤Ï¡©
Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¹âÎð¼Ô¸þ¤±¤Î»ÜÀß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÏ·¿Í¥Ûー¥à¤ä¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÎð¤ÎÁÄÉã¤¬¿´ÇÛ
»ä¤ÎÁÄÉã¤Ïº£Ç¯90ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯Îð¤Î¤ï¤ê¤Ë¹Í¤¨Êý¤¬¼ã¤¯¡¢¿È¤Ê¤ê¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¼«Ëý¤ÎÁÄÉã¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡£
Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¡¢ÁÄÉã°Ê³°¤Î²ÈÂ²¤ÏÁ´°÷³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ë½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤ÊÁÄÉã¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¹âÎð¼Ô¤¬²È¤Ë1¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊªÁû¤À¤·¡¢¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¤±¤Ç¤â¶á½ê¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤È»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤òµñÈÝ
ÁÄÉã¤Ï¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¡Ö¤½¤ó¤Ê¥À¥»¥§¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¡×¤ÈÃÇ¸ÇµñÈÝ¡ª
¼Â¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÊì¤ÏËèÆü³Ú¤·¤¯¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÁÄÉã¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌÜ½è¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´Î¿´¤ÎÁÄÉã¤¬¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÄÌ¤¨¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½êÄ¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ä
Çº¤ó¤ÀËö¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤ÎÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Î½êÄ¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÌÌÇò¤¤°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Î°ì³Ñ¤Ë¡Ú¥Á¥ç¥¤°¥¹¥Úー¥¹¡Û¤òºî¤ë¤³¤È¡ª
¸Å¤Ó¤¿¹õ¤¤³×Ä¥¤ê¤Î¥½¥Õ¥¡¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÉ¤Ë½Â¤¤¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÁÄÉãÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æ´¤ì¤ë¡Ú¥«¥Ã¥³¥¤¥¤Âç¿Í¤Î±£¤ì²È¡Û¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÁÄÉã¤¬»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍ·¤Ó¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¥Ýー¥«ー¤ä¥Á¥§¥¹¡¢¾´ý¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Í·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥¤°¥ª¥ä¥¸¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å
ÁÄÉã¤Ï¤³¤Î¡Ú¥Á¥ç¥¤°¥¹¥Úー¥¹¡Û¤ò°ìÌÜ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï½µ¤Ë²¿ÅÙ¤â¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ï¡ª¡×¤È½Ð³Ý¤±¤Æ¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Á¥ç¥¤°¥ª¥ä¥¸¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¾ì½ê¤ÏÏ·¿Í¥Ûー¥à¤Ê¤Î¤Ç¶Ø±ì¤Ç¤¹¤·¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤â¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£½Ð¤µ¤ì¤ë¤ª²Û»Ò¤â·ò¹¯Åª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
´°Á´¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¦°÷¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤âÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ÁÄÉã¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¼«È¯Åª¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â²ÈÂ²¤â¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á
¤³¤Î¥Ûー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¼«¿È¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î