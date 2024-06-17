¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿§¤ÇÈ©¤òºÌ¤ë¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹ ¥·¥ë¥¯ ¥Á¡¼¥¯ ¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÆ©¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥ê¥¥Ã¥É ¥Á¡¼¥¯¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹ ¥·¥ë¥¯ ¥Á¡¼¥¯ ¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤ò2024Ç¯7·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£·ì¿§´¶¤¬Â³¤¯
¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹ ¥·¥ë¥¯ ¥Á¡¼¥¯ ¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤Ï¡¢È©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÆëÀ÷¤à¥ª¥¤¥ë¤È¿åÊ¬¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿ÇöËì¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤¬ÆÃÄ§¡£
È©¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡¢12»þ´Ö*¼«Á³¤ÊÈ¯¿§¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¥ê¥¥Ã¥É¥Á¡¼¥¯¤Ï¡¢·ì¿§´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë4¤Ä¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥·¥§¡¼¥É¤ÇÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿°¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
*¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¡¢¥¢¥ë¥Þ¡¼¥ËÄ´¤Ù¡£¸Ä¿Íº¹¤¢¤ê
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£
¥ë¥ß¥Ê¥¹ ¥·¥ë¥¯ ¥Á¡¼¥¯ ¥Æ¥£¥ó¥ÈÁ´4¿§¡Ê¡ô50.5¡¢¡ô53¡¢¡ô62¡¢¡ô65¡Ë9,680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë