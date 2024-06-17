¥É¥¤¥Ä¤Î¤³¤È¤ï¤¶¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¤È¤Ï¡© À¤³¦¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ò¾Ò²ð¡ª¡¿¤³¤È¤ï¤¶¤Ó¤Ã¤¯¤ê»öÅµ¥
¡Ø¤ï¤é¤¨¤ë!? ¤Ä¤«¤¨¤ë!! ¤³¤È¤ï¤¶¤Ó¤Ã¤¯¤ê»öÅµ¡Ù¡Ê¤³¤¶¤¤æ¤¦¡§Ê¸¡¢°ËÆ£¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡§³¨¡¢¶âÅÄ°ì½¨Êæ¡§´Æ½¤/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û¡¡Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ï¤¶¡¢¾Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ï¤¶¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤³¤ï¤¤¤³¤È¤ï¤¶¡Ä¿ÍÀ¸¤ÎÃÎ·Ã¤ä¶µ·±¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ï¤¶¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ø¤Ù¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ï¤Ç¤è¤¯»È¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤Î¤¤¤ï¤ì¤ä»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Î²òÀâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³¥é¥à¤â³Ú¤·¤¤¡Ø¤ï¤é¤¨¤ë!? ¤Ä¤«¤¨¤ë!! ¤³¤È¤ï¤¶¤Ó¤Ã¤¯¤ê»öÅµ¡Ù¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¤ï¤é¤¨¤ë!? ¤Ä¤«¤¨¤ë!! ¤³¤È¤ï¤¶¤Ó¤Ã¤¯¤ê»öÅµ¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä