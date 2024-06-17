新作アプリゲーム「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」ティザーPV公開！ 7月2日(火)に公式番組の実施も決定！
2024年にリリース予定の新作アプリゲーム「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」（Magia Exedra:マギアエクセドラ）のティザーPVが公開された。
「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」は、2024年にリリース予定の新作アプリゲーム。
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今回、ティザーPVが公開された。
また、2024年7月2日に第1回目となる公式番組「『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』エクセドラ通信 #1」が生配信される。あわせて、作品公式YouTubeチャンネルも開設されているので、ぜひチェックしてほしい。
【ティザーPV】
さぁ、開きましょう。“魔法少女”の記憶を。
【番組情報】
■公式番組「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 エクセドラ通信 #1
＜配信概要＞
番組タイトル：「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 エクセドラ通信 #1
配信日時：2024年7月2日（火）20:00〜予定
配信媒体：「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra
※番組視聴用のURLは後日「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」公式X（@madoka_exedra）にて告知。
＜内容＞
新作アプリゲーム「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」の最新情報はもちろん、「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」のこれまでの歩みの振り返りも予定されている。
また、アカウント連携機能についての追加情報や、新キャラクターの情報などを番組内で発表予定。
＜出演者＞
麻倉もも（環いろは 役）、加藤英美里（キュゥべえ 役） ※敬称略・50音順
【タイトル情報】
■「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」
・企画・配信：アニプレックス
・開発：ポケラボ・f4samurai
・運営：ポケラボ
・公式サイト：https://www.madoka-exedra.com
・公式X：https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@madoka_exedra
・公式ハッシュタグ #まどドラ
(C)2024 Magica Quartet/Aniplex, Magia Exedra Project
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