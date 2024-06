代表とクラブで指揮官の戦術知り抜くピッチ上の指揮官/スタニスラブ・ロボツカ(スロバキア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■スロバキア代表出場回数:3大会連続3回目最高成績:ベスト16(2016)ユーロ2020結果:グループリーグ敗退

予選結果:グループJ・2位監督:フランチェスコ・カルツォーナ◆注目選手MFスタニスラブ・ロボツカ(ナポリ)1994年11月25日(29歳)代表とクラブで指揮官の戦術知り抜くピッチ上の指揮官。本命ベルギーを除けば、ほぼ横一線のグループに入ったスロバキアにとってグループステージ突破が当面の目標となる。その中でシュクリニアル、ハンツコ、ヴァヴロと実力者を擁するセンターバックと共に、チームにとってストロングとなるアンカープレーヤーの活躍が重要となりそうだ。現在、代表チームを率いるカルツォーナ監督は不振極めた今季のナポリで暫定指揮官を務めており、168cmの小兵MFは代表、クラブの双方でイタリア人指揮官の戦術の体現者となった。攻守両面に渡るハードワークを可能とする運動量、献身性を併せ持ち、ビルドアップの局面では相手の矢印を折る動きや的確な捌きでボールを前進させることに長けており、今大会においても中盤のオーガナイザーとしての活躍が期待されるところだ。◆試合日程6月17日(月)《25:00》【E】ベルギー代表 vs スロバキア代表6月21日(金)《22:00》【E】スロバキア代表 vs ウクライナ代表6月26日(水)《25:00》【E】スロバキア代表 vs ルーマニア代表◆招集メンバーGK1.マルティン・ドゥブラフカ(ニューカッスル/イングランド)12.マレク・ロダーク(フルアム/イングランド)23.ヘンリッヒ・ラヴァス(ニューイングランド・レボリューション/アメリカ)DF2.ペテル・ペカリーク(ヘルタ・ベルリン/ドイツ)3.デニス・ヴァヴロ(コペンハーゲン/デンマーク)4.アダム・オベルト(カリアリ/イタリア)6.ノルベルト・ギョンベル(サレルニターナ/イタリア)14.ミラン・シュクリニアル(パリ・サンジェルマン/フランス)15.ヴェルノン・デ・マルコ(ハッタ・クラブ/UAE)16.ダビド・ハンツコ(フェイエノールト/オランダ)25.セバスティアン・コシャ(スパルタク・トルナヴァ)MF5.トマシュ・リゴ(バニーク・オストラヴァ/チェコ)8.オンドレイ・ドゥダ(エラス・ヴェローナ/イタリア)11.ラズロ・ベネス(ハンブルガーSV/ドイツ)13.パトリック・フロショフスキー(ヘンク/ベルギー)19.ユライ・クツカ(スロバン・ブラチスラヴァ)21.マトゥス・ベロ(ボーフム/ドイツ)22.スタニスラブ・ロボツカ(ナポリ/イタリア)FW7.トマシュ・ススロフ(エラス・ヴェローナ/イタリア)9.ロベルト・ボジェニク(ボアヴィスタ/ポルトガル)10.リュボミール・トゥプタ(スロバン・リベレツ/チェコ)17.ウカシュ・ハラスリン(スパルタ・プラハ/チェコ)18.ダビド・ストレレツ(スロバン・ブラチスラヴァ)20.ダビド・ジュリシュ(アスコリ/イタリア)24.レオ・ザウアー(フェイエノールト/オランダ)26.イバン・シュランツ(スラボア・プラハ/チェコ)