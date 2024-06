◆山下智久、ナタリー・ポートマンとのディナー回顧

【モデルプレス=2024/06/17】俳優の山下智久が14日、自身のX(旧Twitter)を更新。女優のナタリー・ポートマンとの秘話を明かした。山下は12日、東京・六本⽊ミュージアムで開催された「ミス ディオール展覧会 ある⼥性の物語」のフォトコールに出席。同イベントには国内だけでなく、世界中のセレブリティが集い、ミスディオールのミューズを務めるナタリーも登壇した。

◆山下智久の投稿に反響

ナタリポートマンと昨日dinnerで話す機会を頂いた。そしたらまさかのDrops of godをちょうど友達の映画監督から勧められていたから、見ようと思ってたの。って



そしてその監督はAlfonso Cuarónさんだった。



人生Good surpriseってのがあるよね。

嬉しい最高楽しい。感謝です。#神の雫 — 山下智久 TOMOHISA YAMASHITA (@Tomohisanine) June 13, 2024

これを受け、この日の投稿で山下は「ナタリーポートマンと昨日dinnerで話す機会を頂いた」と明かし、「そしたらまさかのDrops of godをちょうど友達の映画監督から勧められていたから、見ようと思ってたの。って」と自身が海外ドラマ初主演を務めたHuluオリジナル『神の雫/Drops of God』をナタリーが視聴しようとしてくれていたと告白。さらに「そしてその監督はAlfonso Cuarónさんだった」と、『神の雫/Drops of God』を勧めてきたナタリーの友人とは、映画『ハリーポッターとアズカバンの囚人』などを手掛けたアルフォンソ・キュアロン監督だったという驚くべきエピソードを告白した。山下はこの巡り合わせを振り返り、「人生Good surpriseってのがあるよね。 嬉しい最高楽しい。感謝です」とつづった。この投稿にファンからは「登場人物がみんなすごすぎ」「貴重な時間でしたね」「素敵なご縁」「良かったね」など、様々な反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】