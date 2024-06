サイコムは6月17日、独自に展開するゲーミングPC「G-Master Velox」シリーズにおいて、アクションRPG『ELDEN RING(エルデンリング)』のDLC『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』推奨PCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。サイコム「G-Master Velox」シリーズにDLC『SHADOW OF THE ERDTREE』推奨モデル

6月21日に発売が迫る、『ELDEN RING(エルデンリング)』のDLC『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』を快適にプレイできるという推奨PC。ゲームプレイにおける推奨スペックを満たしており、レイトレーシング機能をオフにした状態での検証で開発メーカーからの認定を取得済み。快適なゲームプレイに対応するとしている。○G-Master Velox II Intel Edition ERCPU:Intel CoreTM i7-14700F(2.1GHz/20 コア(P コア 8+E コア 12)28 スレッド/TDP65W)CPU クーラー:Noctua NH-U12S redux(空冷/CPU ファン/高性能 CPU グリス NT-H1 塗布済)マザーボード:ASRock B660 Pro RS(Intel B660chipset)メモリ:16GB(8GB×2 枚)DDR4-3200(メジャーチップ・8 層基板/Dual Channel)SSD:Crucial T500 CT1000T500SSD8(M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB)ビデオカード:GeForce RTX4060Ti 8GB Manli 製M-NRTX4060TI/6RGHPPP-M2546(HDMI×1/DisplayPort×3)LAN:有線 LAN オンボードPC ケース:Fractal Design Pop Silent White TG Clear Tint(白/ガラスパネル/フロント USB Type-C 対応)電源:Antec CSK650(650W/80PLUS Bronze)OS:Microsoft Windows 11 Home (64bit) DSP 版価格(税込):247,200 円