µÁÉã¡Ö¸º¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤©¡×¢ª¡Ö¤¹¤Þ¤ó¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¡Ú¥»¥¯¥Ï¥éµÁÉã¡Û¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ª¡©
°Õ³°¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤Ë¤Ï°µ¤¤¬Ìµ¤¯¡¢²¿ÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¤ËÌñ²ð¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷À¤âÆ±µï¤¹¤ëçÏ¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÆü¡¹ÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÃÎ¿Í½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢¡ÖçÏ¤Ë¤è¤ë¥»¥¯¥Ï¥é¤òÌÜ·â¤·¤¿¤¢¤ë°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢¥¹¥«¥Ã¤È²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥»¥¯¥Ï¥é¤ò·«¤êÊÖ¤¹çÏ¤ËÅ·È³¤¬¡ª¡ª
»ä¤¬¸À¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤òÎÉ¤¤»ö¤Ë¡¢çÏ¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ä¤Î¤ª¿¬¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¿çÏ¡ª
»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªµÁÉã¤µ¤ó¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢çÏ¤Ï¤½¤ó¤Ê»ä¤ÎÈ¿±þ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¥Ø¥é¥Ø¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸÷·Ê¤òÍÄ¤¤Ì¼¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª¡ª
Ì¼¤ÏçÏ¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±´ó¤ë¤È¡Ö¥ä¥À¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥¨¥Ã¥Á¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥Þ¤Î¤ª¿¬¿¨¤ë¤Î¡© ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤â¤Î¤¹¤´¤¤·õËë¤ÇÅÜ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢Â¹Ì¼¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëçÏ¤ÏÌ¼¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊçÏ¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ª¿¬¤ò¿¨¤ë¿Í¤Ï¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤ó¤À¤è¡ª ¥¨¥Ã¥Á¤Ê¿Í¤Ï¥¥é¥¤¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤ëÌ¼¡£çÏ¤Ï¡¢²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¹¤Ë¡Ö¥¥é¥¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬ÁêÅö´®¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤¹¡¢¤¹¤Þ¤ó¡×¤È½é¤á¤Æ¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¤³¤ó¤É¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¸ý¤ò¤¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì¼¤È¡Ö¤â¤¦¥»¥¯¥Ï¥é¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿çÏ¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤¬çÏ¤«¤é¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤ËÀµÏÀ¤ÇÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ªçÏ¤µ¤ó¤â²Ä°¦¤¤Â¹Ì¼¤Î¥¥Äー¥¤°ì¸À¤Ë»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤ä¤á¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä
ftn¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Î´°Á´Ì¡²èÈÇ¤â¸ø³«Ãæ¡ª ¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤¢¤¹¤ª¤«¤¢¤¹¤«
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ã·Æ£ÎÐ»Ò