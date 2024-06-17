¥¸¥ë ¥µ¥ó¥À¡¼24Ç¯½Õ²Æ¥Ð¥Ã¥°¡¢Åû·Á¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤Ë·Ú¤ä¤«¥é¥Õ¥£¥¢ÁÇºà¡õ¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥ÄÁõ¾þ¤Î¿·ºî
¥¸¥ë ¥µ¥ó¥À¡¼(JIL SANDER)¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤«¤é¡¢2024Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯6·î21Æü(¶â)¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÈÅû¾õ¡É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤Ë2024Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºî
¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¾®¤µ¤ÊÅû¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥·¥Á¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¿¦¿Í¤Î¼ê¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÄ¦¹ïÅª¤Ê¡ÈÅû¾õ¡É¤ÎÂ¤·Á¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê»ý¤Á¤ä¸ª³Ý¤±¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¢¥¯¥é¥Ã¥Á¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ý¤ÁÊý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¥é¥Õ¥£¥¢ÁÇºà¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤Ë¡¢2024Ç¯½Õ²Æ¤Î¿·ºî¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥Õ¥£¥¢ÁÇºà¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Ç¥ë¡£ºÙ¤«¤¤ÊÔ¤ßÌÜ¤Ç¾åÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢ÎÃ¤·µ¤¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥ì¥Ã¥É¤Î¿·¿§
¤Þ¤¿¿·¿§¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¤Î¡Ö¥é¥°¡¼¥Ê¡×¡¢È®Þã¤È¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¤Î¡Ö¥Ý¥Ô¡¼¡×¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ú¡¼¥ë¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤Î3¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£ºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤«¤éÉâ¤«¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Î¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤Ï¡¢Í·¤Ó¤Î¸÷¤ëº¹¤·¿§¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¡È¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¡É¤òÇÛ¤·¤¿¿·ºî¤â
¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÍµ¡Åª¤Ê·Á¤Î¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÇÛ¤·¤¿¿·ºî¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤â¤ªÌÜ¸«¤¨¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Êµ±¤¤¬¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥¨¥Ã¥¸¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
2024Ç¯½Õ²Æ¿·ºî¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¥Ð¥Ã¥°
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯6·î21Æü(¶â)¡Á(°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯)
¢¨¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥ÄÁõ¾þ¤Î¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤Ï8·îËö¤è¤êÅ¹ÊÞÅ¸³«Í½Äê¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à²Á³Ê¡§217,800±ß¡Á
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¸¥ë¥µ¥ó¥À¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó
TEL¡§0120-919-256
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥¸¥ë ¥µ¥ó¥À¡¼24Ç¯½Õ²Æ¥Ð¥Ã¥°¡¢Åû·Á¡Ö¥«¥ó¥Î¡¼¥í¡×¤Ë·Ú¤ä¤«¥é¥Õ¥£¥¢ÁÇºà¡õ¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥ÄÁõ¾þ¤Î¿·ºî