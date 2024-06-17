iiyama PC、VTuberプロジェクト「ゆにれいど！」とスポンサー契約締結 - コラボPC発売
ユニットコムは6月14日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、「ゆにれいど！」とのスポンサー契約を締結し、コラボPCを発売した。スポンサー契約締結を記念して、購入特典やクーポン配布を行っている。
iiyama PC、VTuberプロジェクト「ゆにれいど！」とスポンサー契約締結 - コラボPC発売
「ゆにれいど！」は、異世界をコンセプトに個性的なメンバーがそれぞれの強みを生かしたさまざまな企画やコンテンツを提供するというVTuberプロジェクト。コラボPCでは長時間のゲームプレイや配信活動でも安心して利用できるよう構成しており、ゲームプレイから動画編集まで幅広く対応できるとしている。
✨「ゆにれいど！」とのスポンサー契約締結✨コラボ #ゲーミングPC 発売を記念して、WEBクーポン配布????5,000円OFF WEBクーポンコード：URD0614利用期限：6/27(木)14:59特集ページhttps://t.co/nOjSoIV5oI#ゆにれいど pic.twitter.com/9o50sioBws- LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) June 14, 2024
○LEVEL-R7B6-LCR79Z-XLX-URD [RGB Build]
LEVEL-R7B6-LCR79Z-XLX-URD [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 9 7950X3D
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：99,800円
○LEVEL-R676-LC147F-RLX-URD [RGB Build]
LEVEL-R676-LC147F-RLX-URD [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core i7-14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：246,800円
○LEVEL-15FX155-i7-PLSX-URD
LEVEL-15FX155-i7-PLSX-URD
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-13700H
メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：184,800円
iiyama PC、VTuberプロジェクト「ゆにれいど！」とスポンサー契約締結 - コラボPC発売
「ゆにれいど！」は、異世界をコンセプトに個性的なメンバーがそれぞれの強みを生かしたさまざまな企画やコンテンツを提供するというVTuberプロジェクト。コラボPCでは長時間のゲームプレイや配信活動でも安心して利用できるよう構成しており、ゲームプレイから動画編集まで幅広く対応できるとしている。
○LEVEL-R7B6-LCR79Z-XLX-URD [RGB Build]
LEVEL-R7B6-LCR79Z-XLX-URD [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：AMD Ryzen 9 7950X3D
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 32GB(16GB×2)
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：99,800円
○LEVEL-R676-LC147F-RLX-URD [RGB Build]
LEVEL-R676-LC147F-RLX-URD [RGB Build]
OS：Windows 11 Home [DSP版]
プロセッサ：Intel Core i7-14700F
メモリ：DDR5-4800 DIMM (PC5-38400) 16GB(8GB×2) ※実際の動作はDDR5-4400
ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
価格：246,800円
○LEVEL-15FX155-i7-PLSX-URD
LEVEL-15FX155-i7-PLSX-URD
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i7-13700H
メモリ：DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
価格：184,800円