ビッグクラブから熱視線受けるシャフタールの新たな至宝/ヘオルヒー・スダコフ(ウクライナ代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■ウクライナ代表出場回数:4大会連続4回目最高成績:ベスト8(2020)ユーロ2020結果:ベスト8

予選結果:グループC・3位監督:セルゲイ・レブロフ◆注目選手MFヘオルヒー・スダコフ(シャフタール・ドネツク)2002年2月3日(22歳)今大会でのブレイク候補最有力のシャフタールの新たな至宝。前回大会のベスト8を超える、さらなる躍進が期待されるウクライナ。ラ・リーガ得点王に輝いたドフビク、ツィガンコフのジローナコンビに、エースのムドリク、ジンチェンコ、守護神ルニンにディフェンスリーダーのザバルニーと注目選手に事欠かないが、近い将来のビッグクラブ行きが見込まれる若き司令塔により注目が集まるところだ。メタリスト・ハルキウ、シャフタール・ドネツクの下部組織でプレーし、シャフタールでプロキャリアをスタートしたスダコフは両利きのプレーメーカー。18歳でファーストチームデビューを飾ると、ここまで公式戦100試合以上に出場し、20ゴール18アシストの数字を残す。インサイドハーフやセントラルMFを主戦場に、ボールをピックアップしながら細かいタッチを駆使したドリブル、正確なパスで攻撃のテンポを司り、アタッキングサードでは創造性溢れるプレーでチャンスを創出し、自らゴールを陥れることもできる8番、10番の仕事を得意とする。今夏の移籍市場では親友ムドリクの在籍するチェルシーを始めプレミアリーグ、セリエAの複数クラブから関心を集めている中、今大会の活躍によってステップアップを果たせるか。◆試合日程6月17日(月)《22:00》【E】ルーマニア代表 vs ウクライナ代表6月21日(金)《22:00》【E】スロバキア代表 vs ウクライナ代表6月26日(水)《25:00》【E】ウクライナ代表 vs ベルギー代表◆招集メンバーGK1.ヘオリー・ブスチャン(ディナモ・キーウ)12.アナトリー・トルビン(ベンフィカ/ポルトガル)23.アンドリー・ルニン(レアル・マドリー/スペイン)DF2.エフィム・コノプリア(シャフタール・ドネツク)3.オレクサンドル・スヴァトク(ドニプロ-1)4.マクシム・タロフイエロフ(LASKリンツ/オーストリア)13.イルヤ・ザバルニー(ボーンマス/イングランド)16.ヴィタリー・ミコレンコ(エバートン/イングランド)21.ヴァレリ・ボンダル(シャフタール・ドネツク)22.ミコラ・マトヴィエンコ(シャフタール・ドネツク)24.オレクサンドル・ティムチク(ディナモ・キーウ)26.ボグダン・ミハイリチェンコ(ポリッシャ・ジトーミル)MF5.セルギー・シドルチュク(ウェステルロー/ベルギー)6.タラス・ステパネンコ(シャフタール・ドネツク)7.アンドリー・ヤルモレンコ(ディナモ・キーウ)8.ルスラン・マリノフスキー(ジェノア/イタリア)10.ミハイロ・ムドリク(チェルシー/イングランド)14.ヘオルヒー・スダコフ(シャフタール・ドネツク)15.ヴィクトール・ツィガンコフ(ジローナ/スペイン)17.オレクサンドル・ジンチェンコ(アーセナル/イングランド)18.ヴォロディミル・ブラジコ(ディナモ・キーウ)19.ミコラ・シャパレンコ(ディナモ・キーウ)20.オレクサンドル・ズブコフ(シャフタール・ドネツク)FW9.ロマン・ヤレムチュク(バレンシア/スペイン)11.アルテム・ドフビク(ジローナ/スペイン)25.ヴラディスラフ・ヴァナト(ディナモ・キーウ)