YUTA¡ÊNCT 127¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¡ª¡¡Á´¿È¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê¶õ¹Á¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª
¡¡NCT 127¤ÎYUTA¤Ï¡¢6·î17Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Î¡Ö2025½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¥·¥ç¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Î¿ÎÀî¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¿È¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¥³¡¼¥Ç¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ëYUTA
¢£¡Ö¥ô¥£¥È¥ó¡×¿Ô¤¯¤·¤Î¥³¡¼¥Ç¤ËÃíÌÜ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢YUTA¤Ï¡¢¡ÖLV Lovers¡×¤¬»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¥·¥ë¥¯¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥À¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å·¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÎ¹¤Î¿¿¿ñ¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹ ¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡×¤È¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥°¥ì¥¤¥ó¥«¡¼¥Õ¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·ÂçÃÀ¤Ê¥«¥é¡¼¤ÇÅÁÅý¤È¥â¥À¥Ë¥º¥à¤ÎÍ»¹ç¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼ P9 ¥Ð¥ó¥É¥ê¥¨¡¼¥ë¡×¤Î¿·¿§¥Ô¥ó¥¯¡¦¥¢¥²¡¼¥È¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤ÏŽ¢¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥À¥¤¥Ð¡¼Ž£¡¢¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ¢¥ì ¥¬¥¹¥È¥ó ¥ô¥£¥È¥óŽ£¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òÃåÍÑ¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ¤ä¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸ª¤Ë¤«¤±ñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢YUTA¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö6·î19Æü¡Ê¿å¡Ë3»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö2025½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤ò¥Ñ¥ê¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´¿È¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¥³¡¼¥Ç¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ëYUTA
¢£¡Ö¥ô¥£¥È¥ó¡×¿Ô¤¯¤·¤Î¥³¡¼¥Ç¤ËÃíÌÜ
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢YUTA¤Ï¡¢¡ÖLV Lovers¡×¤¬»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¥·¥ë¥¯¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥À¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å·¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ë¤ÏŽ¢¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë ¥¹¥È¥ê¡¼¥È ¥À¥¤¥Ð¡¼Ž£¡¢¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óŽ¢¥ì ¥¬¥¹¥È¥ó ¥ô¥£¥È¥óŽ£¤«¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤òÃåÍÑ¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ê¤ò¿¶¤ë»Ñ¤ä¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸ª¤Ë¤«¤±ñ¥ÁÖ¤ÈÊâ¤¯»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢YUTA¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö6·î19Æü¡Ê¿å¡Ë3»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö2025½Õ²Æ¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡×¤ò¥Ñ¥ê¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£