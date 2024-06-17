ユーロ圏　１０年債利回り格差 　仏８１ｂｐ　先週末の高水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.399
フランス　　　3.206（+81）
イタリア　　　3.948（+155）
スペイン　　　3.311（+91）
オランダ　　　2.76（+36）
ギリシャ　　　3.662（+126）
ポルトガル　　　3.167（+77）
ベルギー　　　3.095（+70）
オーストリア　3.013（+61）
アイルランド　2.893（+49）
フィンランド　3.05（+65）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）