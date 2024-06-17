ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１ｂｐ 先週末の高水準が継続
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８１ｂｐ 先週末の高水準が継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.399
フランス 3.206（+81）
イタリア 3.948（+155）
スペイン 3.311（+91）
オランダ 2.76（+36）
ギリシャ 3.662（+126）
ポルトガル 3.167（+77）
ベルギー 3.095（+70）
オーストリア 3.013（+61）
アイルランド 2.893（+49）
フィンランド 3.05（+65）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.399
フランス 3.206（+81）
イタリア 3.948（+155）
スペイン 3.311（+91）
オランダ 2.76（+36）
ギリシャ 3.662（+126）
ポルトガル 3.167（+77）
ベルギー 3.095（+70）
オーストリア 3.013（+61）
アイルランド 2.893（+49）
フィンランド 3.05（+65）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）