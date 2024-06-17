¸µ¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.Èþ½÷¤È¡ÈÇ®¤¤°ìÀï¡É¡¡Ä·Ëþµé¥°¥é¥Ó¥¢
¡¡¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ º¬ËÜÆä¡ÖÇ®¤¤°ìÀï¡×¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û22ºÐ¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¡¦ËãÁÒ¿ðµ¨¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëº¬ËÜÆä¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¡×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¥inc¡×¤òÂ´¶È¸å¡¢VTuber¤ËÅ¾¿È¡£2023Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¡£¸½ºß¤Ï¥ê¥¢¥ë¡õ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÎ¾ÌÌ¤ÎàÆóÅáÎ®〞¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£
¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÎò¤ò»ý¤Ä¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦ÎëÌÚ¤â¤°¤é»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼¹É®¡ª¡¡¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¿ýÁñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ö¤é¤ê¤È¸½¤ì¤¿Æ´¤ì¤ÎÈà½÷¤È¤Î¡¢ÀÅ¼ä¤Î°ìÀï¤ò¡¢ÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÅþÃå¤·¤¿»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿ýÂî¤ÎÁ°¤Ç¡È¤¢¤Á¤ã¡¼¡É¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤¤¤ë¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ½¾ð¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥¤Ã¤È¿åÃå¤Î¤Û¤«¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Ó¥¥Ë¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÇÌ¥Î»¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¥·¥ã¥ï¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Èþ¿¬¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ä·Ëþµé¤Î¥¢¥Ä¤¤Å¸³«¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¡ã¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡ËÜÊ¸°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¡¤³¤³¤Ï¿ýÁñ¡Ö¸Þ·î±«¡×¡£Ë°¤À¤Î²¶¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤â¤¦2Ç¯¤âÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¿åÍË¤ÎÌë¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¸½¤ì¤ëOLÉ÷¤Î½÷À¡£Ìµ¸ý¤À¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¿ýÉ÷¤ä¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤¿¾Ð´é¤Ë²¶¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ìë¤Ï¡¢Ìë¤¬¹¹¤±¤Æ¤âµÒ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íè¤Ê¤¤¡£Å¹¼ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤í¤¦¡£µ¢¤Ã¤Æ¹â¹»¤ÎÂ´¥¢¥ëÄ¯¤á¤Æ¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë°ì¸ÀÌÜ¤Ë²¿¤òÏÃ¤¹¤«Á´°÷Ê¬¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤È¸À¤¤»Ä¤¹¤È¾Ã¤¨¤¿¡£ÊÄÅ¹¤Î»ÙÅÙ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÅ¹¤Î¥É¥¢¤òÃ¡¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£Èâ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡¢´é¤òÀÖ¤é¤á¤¿Èà½÷¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡¢°ì¶É¤À¤±¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û22ºÐ¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¡¦ËãÁÒ¿ðµ¨¡¢»ïÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëº¬ËÜÆä¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£2022Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¡×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ¡¥inc¡×¤òÂ´¶È¸å¡¢VTuber¤ËÅ¾¿È¡£2023Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Éüµ¢¡£¸½ºß¤Ï¥ê¥¢¥ë¡õ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÎ¾ÌÌ¤ÎàÆóÅáÎ®〞¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£
¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÎò¤ò»ý¤Ä¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¶õµ¤³¬ÃÊ¡¦ÎëÌÚ¤â¤°¤é»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¼¹É®¡ª¡¡¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¿ýÁñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ö¤é¤ê¤È¸½¤ì¤¿Æ´¤ì¤ÎÈà½÷¤È¤Î¡¢ÀÅ¼ä¤Î°ìÀï¤ò¡¢ÂçÃÀ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ã¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡ËÜÊ¸°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¡¤³¤³¤Ï¿ýÁñ¡Ö¸Þ·î±«¡×¡£Ë°¤À¤Î²¶¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤â¤¦2Ç¯¤âÆ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¿åÍË¤ÎÌë¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¸½¤ì¤ëOLÉ÷¤Î½÷À¡£Ìµ¸ý¤À¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¿ýÉ÷¤ä¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤¿¾Ð´é¤Ë²¶¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ìë¤Ï¡¢Ìë¤¬¹¹¤±¤Æ¤âµÒ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íè¤Ê¤¤¡£Å¹¼ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤í¤¦¡£µ¢¤Ã¤Æ¹â¹»¤ÎÂ´¥¢¥ëÄ¯¤á¤Æ¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë°ì¸ÀÌÜ¤Ë²¿¤òÏÃ¤¹¤«Á´°÷Ê¬¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¡×¤È¸À¤¤»Ä¤¹¤È¾Ã¤¨¤¿¡£ÊÄÅ¹¤Î»ÙÅÙ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÅ¹¤Î¥É¥¢¤òÃ¡¤¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡£Èâ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¡¢´é¤òÀÖ¤é¤á¤¿Èà½÷¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¡¢°ì¶É¤À¤±¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×