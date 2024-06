6月26日(水)に6年ぶりとなる最新アルバム『AЯK』をリリースするCrossfaithが、タワーレコードとキャンペーンを実施する。アルバムリリースの前日となる6月25日(火)から7月1日(月)までの期間は、タワーレコードの全店に撮りおろしとなるコラボ・ポスターが掲出され、タワーレコードにてアルバム『AЯK』を購入するとこのコラボ・ポスターが特典としてプレゼントされる。

<Crossfaith AЯK Japan Tour 2024>



7.02(火) - 神奈川, 川崎 CLUB CITTA' - Paledusk7.09(火)- 山口, 周南 RISING HALL - Fear, and Loathing in Las Vegas7.10(水)- 広島, クラブクアトロ - Fear, and Loathing in Las Vegas7.12(金)- 岡山, CRAZYMAMA KINGDOM - See You Smile / RiL7.15(日)- 沖縄, 桜坂セントラル: One Man Show7.24(水)- 岐阜, Club-G - DEXCORE7.25(木)- 愛知, 名古屋 ダイアモンドホール - JILUKA7.27(土)- 静岡, SOUND SHOWER Ark 清水 - C-Gate / Falling Asleep8.02(金)- 群馬, 前橋 DYVER - Before My Life Fails8.06(火)- 兵庫, 神戸 Harbor Studio - ENTH8.07(水)- 京都, 京都 MUSE - VMO8.09(金)- 奈良, 奈良EVANS CASTLE HALL - KNOSIS / 裸繪札8.15(木)- 長野, 長野CLUB JUNK BOX - ROTTENGRAFFTY8.17(土)- 新潟, 新潟LOTS - ROTTENGRAFFTY / Invert Hourglass8.18(日)- 石川, 金沢EIGHT HALL - Age Factory / HIKAGE8.22(木)- 青森, 青森Quarter - キュウソネコカミ8.24(土)- 宮城, 仙台RENSA - Sabel Hills / SBE8.25(日)- 福島, 郡山Hip Shot Japan - Sabel Hills / View From The Souyz9.12(木)- 北海道, 旭川CASINO DRIVE - The BONEZ / JUBEE9.13(金)- 北海道, 札幌PENNY LANE24 - The BONEZ / JUBEE9.16(月祝)- 茨城, 水戸LIGHT HOUSE - Prompts9.20(金)- 愛媛, 松山W studio RED - ???9.22(日)- 福岡, 福岡DRUM LOGOS - 04 Limited Sazabys9.23(月祝)- 熊本, 熊本B.9 V1 - 04 Limited Sazabys9.26(木)- 大阪, 三国ヶ丘Fuzz - One Man Show9.27(金)- 大阪, Gorilla Hall, Osaka - coldrain※その他 https://crossfaith.jp/schedule