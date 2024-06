“アンジェ・ボール”適応へ攻撃にも磨きかけるタフな守備者/ラドゥ・ドラグシン(ルーマニア代表)【ユーロ2024】

14日、ユーロ2024がいよいよ開幕。ドイツで行われる今大会は24カ国が出場し、7月14日までの1カ月間開催される。今大会には最後の国際大会になる選手や、所属クラブで躍動した若手選手まで、622名の選手にプレーの可能性がある状況。出場24カ国を注目選手と共に紹介していく。■ルーマニア代表出場回数:2大会ぶり6回目最高成績:ベスト8(2000)ユーロ2020結果:予選敗退

予選結果:グループI・1位監督:エドワード・ヨルダネスク◆注目選手DFラドゥ・ドラグシン(トッテナム)2002年2月3日(22歳)“アンジェ・ボール”適応へ攻撃にも磨きかけるタフな守備者。近年は国際大会で目立った戦績は残せずも、今予選ではスイス、イスラエルを抑えてグループIを無敗で首位通過した今大会のサプライズ候補。スタンチュ、ラズバン・マリンを中心に、攻撃陣にはゲオルゲ・ハジを実父に持つヤニス・ハジ、インテルにも在籍歴があるプスカシュらが主力を担うが、最注目は若きディフェンスリーダーのドラグシンだ。ユベントスの下部組織、ファーストチームにも在籍し、武者修行先のジェノアで台頭した22歳DFは、191cmの恵まれた体躯と圧倒的なフィジカル能力を武器に、地対空の対人戦で無類の強さを誇るタフな守備者として知られ、過去に両サイドバックでのプレー経験もあるなど一定水準のスピードも備える。今年1月に加入したトッテナムでは出場機会に恵まれずも、アンジェ・ポステコグルー監督の下で重視されるビルドアップの部分で日進月歩の成長を見せており、今大会では持ち味の守備に加え、後方からの配球という部分でも存在感を示したいところだ。◆試合日程6月17日(月)《22:00》【E】ルーマニア代表 vs ウクライナ代表6月22日(土)《28:00》【E】ベルギー代表 vs ルーマニア代表6月26日(水)《25:00》【E】スロバキア代表 vs ルーマニア代表◆招集メンバーGK1.フロリン・ニツァ(ガズィアンテプ/トルコ)12.ホラチウ・モルドヴァン(アトレティコ・マドリー/スペイン)16.シュテファン・タルノヴァヌ(FCSB)DF2.アンドレイ・ラティウ(ラージョ・バジェカーノ/スペイン)3.ラドゥ・ドラグシン(トッテナム/イングランド)4.アドリアン・ルス(パフォス/キプロス)5.イオヌツ・ネデルセアル(パレルモ/イタリア)11.ニクショル・バンク(CSウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ)15.アンドレイ・ブルカ(アル・オクドゥード/サウジアラビア)22.ヴァシレ・モゴシュ(CFRクルージュ)24.ボグダン・ラコビタン(ラクフ・チェンストホヴァ/ポーランド)MF6.マリウス・マリン(ピサ/イタリア)8.アレクサンドル・チカルダウ(コンヤスポル/トルコ)10.ヤニス・ハジ(アラベス/スペイン)13.ヴァレンティン・ミハイラ(パルマ/イタリア)14.ダリウス・オラル(FCSB)17.フォロリネル・コマン(FCSB)18.ラズバン・マリン(エンポリ/イタリア)20.デニス・マン(パルマ/イタリア)21.ニコラス・スタンチュ(ダマク/サウジアラビア)23.デイアン・ソレスク(ガズィアンテプ/トルコ)26.アドリアン・シュト(FCSB)FW7.デニス・アリベク(ムアイザル/トルコ)9.ゲオルゲ・プスカシュ(バーリ/イタリア)19.デニス・ドラグシュ(ガズィアンテプ/トルコ)25.ダニエル・ビリジャ(CFRクルージュ)